مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع صدى البلد الاخباري خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 5-4-2022 ، الموافق الرابع من شهر رمضان 1443 هجرية، حيث يبحث المواطنين عن موعد الإفطار والإمساك .
ونعرض لكم مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر : 4:11 صباحاً
أذان الظهر : 11:58 صباحاً
أذان العصر : 3:30 مساءً
أذان المغرب : 6:16 مساءً
أذان العشاء : 7:35 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر : 4:15 صباحاً
أذان الظهر : 12:03 صباحاً
أذان العصر : 3:37 مساءً
أذان المغرب : 6:22 مساءً
أذان العشاء : 7:42 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
أذان الفجر : 4:06 صباحاً
أذان الظهر : 11:54 صباحاً
أذان العصر : 3:27 مساءً
أذان المغرب : 6:12 مساءً
أذان العشاء: 7:32 مساءً
مواقيت الصلاة في مرسي مطروح
أذان الفجر : 4:25 صباحاً
أذان الظهر : 12:14 صباحاً
أذان العصر : 3:47 مساءً
أذان المغرب : 6:33 مساءً
أذان العشاء : 7:53 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر : 4:49 صباحاً
أذان الظهر : 12:27 صباحاً
أذان العصر : 3:55 مساءً
أذان المغرب : 6:42 مساءً
أذان العشاء : 7:56 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر : 4:17 صباحاً
أذان الظهر : 11:59 صباحاً
أذان العصر : 3:30 مساءً
أذان المغرب : 6:16 مساءً
أذان العشاء : 7:33 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر : 4:02 صباحاً
أذان الظهر : 11:46 صباحاً
أذان العصر : 3:17 مساءً
أذان المغرب : 6:03 مساءً
أذان العشاء : 7:20 مساءً