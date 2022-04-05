مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع صدى البلد الاخباري خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 5-4-2022 ، الموافق الرابع من شهر رمضان 1443 هجرية، حيث يبحث المواطنين عن موعد الإفطار والإمساك .

ونعرض لكم مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر : 4:11 صباحاً

أذان الظهر : 11:58 صباحاً

أذان العصر : 3:30 مساءً

أذان المغرب : 6:16 مساءً

أذان العشاء : 7:35 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر : 4:15 صباحاً

أذان الظهر : 12:03 صباحاً

أذان العصر : 3:37 مساءً

أذان المغرب : 6:22 مساءً

أذان العشاء : 7:42 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر : 4:06 صباحاً

أذان الظهر : 11:54 صباحاً

أذان العصر : 3:27 مساءً

أذان المغرب : 6:12 مساءً

أذان العشاء: 7:32 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

أذان الفجر : 4:25 صباحاً

أذان الظهر : 12:14 صباحاً

أذان العصر : 3:47 مساءً

أذان المغرب : 6:33 مساءً

أذان العشاء : 7:53 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر : 4:49 صباحاً

أذان الظهر : 12:27 صباحاً

أذان العصر : 3:55 مساءً

أذان المغرب : 6:42 مساءً

أذان العشاء : 7:56 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر : 4:17 صباحاً

أذان الظهر : 11:59 صباحاً

أذان العصر : 3:30 مساءً

أذان المغرب : 6:16 مساءً

أذان العشاء : 7:33 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر : 4:02 صباحاً

أذان الظهر : 11:46 صباحاً

أذان العصر : 3:17 مساءً

أذان المغرب : 6:03 مساءً

أذان العشاء : 7:20 مساءً