برلماني: توجيهات الرئيس بتطوير معهد ناصر تؤكد اهتمامه بقطاع الصحة وحياة المواطنين

أشاد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، بالعمل على تطوير معهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة، قائلا إنها تأتي في توقيت هام للغاية، وخصوصا مع ما يمثله معهد ناصر من "رمزية كبيرة" داخل قطاع الصحة وأهميته على المستوى الطبي والصحي، حيث يرتاده سنويًا عشرات الآلاف من المرضى.

ونوه حتة، في تصريحات له اليوم، بالتوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة البنية التحتية، فضلا عن تحقيق الاستدامة فى الخدمات الطبية التى يقدمها المعهد.

وشدد عضو مجلس النواب، على الاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع الصحة في مصر والمبادرات الرئاسية الضخمة، التي تتحملها الدولة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ستزيد من كفاءة وخدمات هذا الصرح الطبي العملاق وتعزز استمرارية خدماته.

واختتم حتة، بأن النهضة الشاملة التي تعيشها مصر وبالخصوص في القطاع الصحي والتعليمي والخدمي، ليست فقط غير مسبوقة ولكنها جذّرية بشكل كبير، وتنال رضا وسعادة عشرات الملايين من المصريين.