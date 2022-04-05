غدا.. نجوم مسلسل "لايف شو" في ضيافة "جروب الماميز"

يحل كل من الفنانين سالي سعيد، ووليد عبد الغني، ضيفان على حلقة برنامج "جروب الماميز"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين.

تتحدث "سالي" و"وليد" خلال الحلقة التي من المقرر أن تذاع غدا الأربعاء، على قناة "مدرستنا 2" في الساعة 4 مساء، وعلى قناة "مدرستنا 1" في الساعة الـ 5 مساء، عن مشاركتهما في مسلسل "لايف شو" الذي يعرض يوميا ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر قناة "1980 وانت طالع" على موقع يوتيوب.

تجسد "سالي" خلال العمل دور "ندا" إحدى المشاركات في تطبيق البث المباشر الذي يتحدث عنه المسلسل وهي فتاة جميلة تهتم بتقديم محتوى عن التجميل واللايف ستايل، بينما يجسد "وليد" دور مشترك آخر يدعى رمضان، ويتسم بحس الفكاهة.

مسلسل "لايف شو" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة فرقة "1980 وأنت طالع"، وهم سالي سعيد، حاتم صلاح، وليد عبد الغني، محمد خليفة، محمد جبر، هبة الكومي، نور سليمان، محمد العتابي، محمود عبد العزيز، بيريهان أنور، مي صلاح، حسن خالد، عاصم رمضان، علي حميدة، نادية حسن، جميلة محمود، مصطفى السحت، مهند المسلماني.

يشار إلى أن فرقة "1980 وأنت طالع" تكونت بعد النجاح الكبير الذي حققته قبل سنوات من خلال عرض مسرحي حمل نفس الاسم، حيث استمر عرضه 8 سنوات، مما أكسب الفرقة شعبية كبيرة بين جيل الشباب، وقدمت نفس الفرقة بعد ذلك مسرحية أخرى بعنوان "البروفة"، وحققت أيضًا نجاحا كبيرا في ليالي عرضها القليلة، إلا أنها سرعان ما توقفت بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويعد مسلسل "لايف شو"، هو الثاني الذي يجمع أعضاء الفرقة، بعد أن قدموا قبل 3 سنوات مسلسل "سجن اختياري"، الذي كان أول مسلسل مصري يعرض حصريا عبر منصة "يوتيوب".

يذكر أن محمود جمال حديني، هو مؤلف عرض "1980 وأنت طالع"، وكان قد بدأ مشواره في مجال التأليف المسرحي منذ 2005 من خلال مسرحية "إنهم يعزفون"، وتوالت الأعمال بعدها حتى بلغ عددها 35 عملا مسرحيا كان آخرها "دوجز" الذي عرض في 2019، فيما نشر له رواية "إريوس" عام 2014، و4 مسرحيات منها "طريق الحرب والموت" وغيرها، كما حصد العديد من الجوائز والتي بلغ عددها 36 جائزة أبرزها جائزة ساويرس عن مسرحية "سينما 30"، وجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة المهرجان القومي للمسرح والتي حصل عليها 4 مرات، هذا بخلاف مساهماته في مجال الإخراج المسرحي والتمثيل.