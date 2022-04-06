فردوس عبد الحميد: الاختيار عمل فني درامي متميز..فيديو

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد ، إن الأعمال الدرامية القديمة كان لها نظام معين، مضيفة :" الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة عندما كان يكتب عمل درامي كان يعرضه على مخرج ثم يبدأون سويا في اختيار الفنانين المشاركين بالعمل ويتم إنتاج عمل نتذكره لسنوات طويلة ".

وأضافت فردوس عبد الحميد في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " حكايات 60 سنة دراما " المذاع على قناة " تن "، :" لا توجد مسلسلات حالية يمكن أن يتذكرها أحد لمدة 25 عاما حاليا مثلما كان يحدث في دراما زمان ".

وتابعت :" هناك أعمال فنية يتم تقديمها حاليا جيدة ومتميزة ومنها الاختيار الذي يرصد فترات هامة من تاريخ مصر ".

واكملت فردوس عبد الحميد :" إذا كان يتم إنتاج 20 عمل درامي في الموسم هناك 5 فقط جيدين، بينما زمان كان يمكن إنتاج 40 عمل درامي ومنهم 30 عمل درامي جيد ".