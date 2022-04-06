اقتصاد السعودية|وزير الاقتصاد يبحث فى إسبانيا سبل التعاون الثنائى

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم, نائبة رئيس الحكومة وزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي الإسبانية ناديا كالفينو ، وذلك خلال زيارته الرسمية لمملكة إسبانيا.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسُبُل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وإسبانيا.



كما اجتمع الإبراهيم، مع معالي وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بما يتفق مع تطلعات البلدين في توطيد العلاقات السعودية الإسبانية على الأصعدة كافة.



وتأتي زيارة وزير الاقتصاد والتخطيط لمملكة إسبانيا في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاءين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر بن عبدالمحسن الخميس.