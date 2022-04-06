عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|وزير الاقتصاد يبحث فى إسبانيا سبل التعاون الثنائى

صدى البلد

التقى  وزير الاقتصاد والتخطيط  فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم,  نائبة رئيس الحكومة وزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي الإسبانية ناديا كالفينو ، وذلك خلال زيارته الرسمية لمملكة إسبانيا.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسُبُل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وإسبانيا.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

اقتصاد الإمارات|مشاركة متميزة لغرفة عجمان بمعرض إكسبو


كما اجتمع  الإبراهيم، مع معالي وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بما يتفق مع تطلعات البلدين في توطيد العلاقات السعودية الإسبانية على الأصعدة كافة.


وتأتي زيارة وزير الاقتصاد والتخطيط لمملكة إسبانيا في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.


حضر اللقاءين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر بن عبدالمحسن الخميس.

اقتصاد السعودية التحول الرقمي خادم الحرمين الشريفين الاتحاد الأوروبي العلاقات الاقتصادية التعاون المشترك Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

أول رد من روسيا على طرد 19 دبلوماسيا من بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

بحجم روما.. انهيار جرف جليدي بالقطب الجنوبي ومخاوف من ذوبانه | شاهد

ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله الرسول عن قيام الليل

طارق الشناوي:“الإختيار3” مسلسل استثنائي بكل المقاييس..فيديو

الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بالفوز بكأس مصر

تفاصيل لأول مرة.. البنتاجون يكشف عن وثائق سرية حول "الأجسام الطائرة المجهولة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ