أحمد موسى يشكر القائمين على الاختيار.. وهنا الزاهد تفضح رامز جلال.. وانخفاض في أسعار الذهب

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أحمد موسى: ياسر جلال جسد شخصية الرئيس بمنتهى الاحترافية في الاختيار3

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفنان ياسر جلال، أدى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار 3 بمنتهى الاتقان والاحترافية من صوت وتعبير وحركة جسد.

وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اجتماع مجلس الوزاء الذي عرض اليوم في مسلسل الاختيار 3 حدث بالفعل، حيث تم مناقشة أزمة الكهرباء والبنزين، وكيف كان يقدم الرئيس السيسي لهم النصائح بمصارحة الشعب .

لهذا السبب... أحمد موسى يعلق على مشهد بمسلسل الاختيار ويشكر القائمين عليه

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشهد الضابط زكريا بأمن الدولة والذي طلب من مديره المباشر ويدعى شوكت أن يلقي القبض على خلية إرهابية ولكنه رفض.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « ان هذا الضابط في الجهاز لم يكن إخواني بل كان سلبي وعنده شعور ان الجماعة الارهابية سيطرت على مفاصل الدولة»، مشيرا الى أن ضباط الأمن الوطني كانوا لا يذهبون إلى بيوتهم و يضعون أرواحهم على أكتافهم لحماية مصر.



تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 4-4-2022، في مصر انخفاضا مقارنة بالأسعار الفترة الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه ، ووصل يوم 22 مارس إلى 1075 جنيها للجرام.

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟



رغم الانتقادات العديدة التي يتعرض لها برنامجه كل عام، واتهامه بالتمثيل والفبركة، يظل برنامج رامز جلال الأعلى مشاهدة في شهر رمضان، خاصة أن رامز دائم التجديد في الأفكار التي يجذب بها الضيوف لبرنامجه .

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد



انهارت الفنانة هنا الزاهد، خلال تعرضها لـ مقلب رامز جلال، وظلت تصرخ فى البرنامج، وتظهر أنها تبكي بشدة.

وفى لحظة ظهور رامز جلال، بجوارها وخلع الماسك، لم تتفاجأ هنا من ظهور رامز، واستمرت فى الصراخ، وعندما جاءت الكاميرا على وجهها لم تظهر أى دموع، وهو ما يوضح أنها كانت على علم.

حقيقة وجود شوكولاتة الخشخاش بالأسواق .. الشركة المستوردة توضح



قال محمود حسن شاهين نائب رئيس الشركة المستوردة لـ شوكولاتة الخشخاش، إن شوكولاتة الخشخاش، لا يوجد بها مشكلات " مواد مخدرة" كما يروج البعض، و لكن بها كاكا و ولبن و خشخاش، معلقًا "بها المكونات الطبيعية لأى شوكولاتة موجودة فى السوق"

أحمد موسى: الرئيس السيسي كان ينصح الإخوان وقت أن كان وزيرا للدفاع



قال الإعلامي أحمد موسى، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع كان ينصح الجماعة الارهابية بضرورة التحدث الي الشعب عن المشاكل التي تواجه الدولة، موضحا ان مسلسل الاختيار عرض اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وقت حكومة هشام قنديل.



مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: سننتصر ونستعيد أراضينا من الروس

قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، إن الروس قاموا أمس بضرب مستشفى للأطفال، وهذا كان هدف عسكري، لافتا إلى أن تقدم الروس لا يتم كما هو مخطط له بسبب الدفاع الأوكراني والشعب.

وأضاف مندوب أوكرانيا لدي الأمم المتحدة، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن أوكرانيا ستنتصر وستعيد أراضيها من الروس والعالم سينجح في العودة إلي طبيعته رغم الأكاذيب التي تصدرها روسيا.

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة: نعمل على سلامة الأراضي الأوكرانية.. فيديو



قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة ، إنه منذ 41 يوما قررت روسيا أن تشن حربا علي أوكرانيا في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ الميثاق الأممي.

وأضاف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي خلال كلمته في مجلس الأمن، أن الحرب الروسية الأوكرانية أجبرت 10 مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال علي ترك منازلهم ، مؤكدا أن ما يحدث في بوتشا سيبقي وصمة عار علي الجميع.