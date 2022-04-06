دراما رمضان تطيح بالسينما.. تعرف علي إجمالي إيرادات أربعة أفلام

تسببت الدراما الرمضانية فى تراجع حجم إيرادات دور العرض، بل شهدت انخفاض حاد، فضلا عن رفع عدد منها من أجل استقبال أعمال جديدة مقرر عرضها فى عيد الفطر.

وكعادة كل عام فى هذا التوقيت تتخذ بعض دور العرض قرار الإغلاق بشكل كامل مستغلين فترة رمضان فى أعمال تجديدا شاملة بدور العرض لتكون جاهزة لاستقبال الجمهور فى عيد الفطر، والبعض الأخر يقرر استمرار عروض الأفلام للحفاظ على استمرارية العمل ودفع الأجوار وغيرها من الالتزامات التى يتحملها صاحب دور العرض.



ومع استمرار بعض السينمات فى عرض الأفلام تجد أن الدراما والأجواء الرمضانية أثرت بشكل كبير على حجم الإيرادات والتى شهدت تراجع كبير حيث لم يتجاوز الإيراد اليومى 10 ألاف جنيه وذلك مع استمرارية عرض 4 أفلام هما "حامل اللقب والجريمة ومن اجل زيكو وتماسيح النيل" وتم رفع باقى الأفلام نظرا لضعف ايراداتهم قبل انطلاق السباق الرمضانى.

ونقد في التقرير التالى إجمالي إيرادات الأربعة أفلام منذ عرضها وحتى الآن.

فيلم الجريمة

حقق فيلم الجريمة إيرادات إجمالية منذ عرضه وحتى الآن بلغت قيمتها 32 مليون و859 ألف و165 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته أحمد عز ومنة شلبي وإخراج شريف عرفة.

من أجل زيكو

بينما جاء في المر كز الثانى فيلم من أجل زيكو والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 28 مليون و373 ألف و147 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي وإخراج بيتر ميمي.

فيلم حامل اللقب

بينما احتل المركز الثالث فيلم حامل اللقب والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 11 مليون و167 ألف و566 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته هشام ماجد ودينا الشربيني.

تماسيح النيل

أما الفيلم الأخير هو تماسيح النيل والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 3 مليون و74 ألف و715 جنيه.

والفيلم بطولة مصطفى خاطر وتيرة وجندي الميرغني وإخراج سامح عبد العزيز.