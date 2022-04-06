عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم و ابنتها تخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

نانسي عجرم و ابنتها
نانسي عجرم و ابنتها

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها   صورة جديدة لها،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وتألقت نانسي عجرم  في الصورة مع ابنتها مما اثار اعجاب متابعيها.

 

و كانت قد طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا كليبها الجديد “ما تعتذر” عبر حسابها بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد طرحها كليبها الأخير “مية وخمسين”.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".

نانسي عجرم انستجرام لبنان الفنانة أحدث ظهور صورة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

ضربته على رأسه بـ حتة رخام.. إعترافات قاتل تاجر الخردة في الجيزة

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 6-4-2022

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

موضوعات متعلقة

بإطلالة محتشمة…نادين نسيب نجيم تخطف الانظار عبر انستجرام

تارا عماد تشارك متابعيها كواليس مسلسل سوتس بالعربي

من منزلها.. هاندا أرتشيل تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

تجديد شهادات أنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة لمحطات شركة مياه الشرب بالإسكندرية

مياه الشرب بالجيزة تواصل تنظيم القوافل الشاملة بقرى «حياة كريمة»

بإطلالة صباحية.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر انستجرام

هدى المفتي عن مشاركتها في سوتس بالعربي: مبسوطة إني جزء منه

ريم مصطفي تشارك متابعيها كواليس تصوير مسلسل سوتس بالعربي

ترشيحاتنا

البنك المركزي يسمح بتمويل العيادات الطبية ومراكز العلاج الطبيعي

حرب الإخوان ضد العدالة .. لماذا أصر خيرت الشاطر على إقالة النائب العام؟

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

إجابة أصعب سؤال.. كيف يمكن أن تنتهي الحرب في أوكرانيا؟

هل الصلاة على الصحابة مع النبي بدعة بين المسلمين ؟ .. المفتي يجيب

حظر زرع الأعضاء من مصريين إلى أجانب..والسجن وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

فيديو

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ