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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

آبل تحذر.. تحديث "مهم" على مستخدمي آيفون تثبيته فورا

هاتف آيفون
هاتف آيفون

حثت آبل Apple، مالكي أجهزة آيفون وآيباد على تحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار من iOS وiPadOS، وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية إلى أن هذا التحديث مهم للغاية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، يعمل تحديث آبل الجديد على إصلاح عيب الصفر في هواتف آيفون وأجهزة الشركة اللوحية iPad، إلى جانب إصلاح المشكلات المتعلقة بعمر البطارية الضعيف، بعد أن أصيب كثير من المستخدمين بخيبة أمل كبيرة بعد الحصول على تحديث iOS 15.4، والذي تسبب في استنفاد عمر البطارية بشكل أسرع.

 

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ويعد آخر تحديث متاح لمالكي هواتف آبل "آيفون" مهم للغاية، حيث يقوم الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الشهير iOS 15.4.1، بإصلاح المشكلات المتعلقة بعمر البطارية الضعيف، إلى جانب سد ثغرة "يوم الصفر"، وهي أسوأ نوع من الثغرات الأمنية لأنها يتم استخدامها من قبل المتسللين لخداع المستخدمين.

ووفقا لشركة آبل، فإن ثغرة "يوم الصفر"، عثر عليها باحث مجهول الهوية، والتي أشارت إليها الشركة أنها خللا أمنيا مصاحبا لتحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزتها.

وأكدت آبل على إن تحديث نظام التشغيل رقم iOS 15.4.1، سيعمل على إصلاح مشكلة آيفون المزعجة، والتي تسببت في نفاد عمر البطارية بشكل أسرع مما كان متوقعا، بعد طرح تحديث iOS 15.4، والذي تم طرحه شهر مارس الماضي، ويمتاز بدعما خاص يمنح مالكو آيفون القدرة على استخدام التعرف على الوجه Face ID أثناء ارتداء غطاء أو قناع للوجه.

وسيعمل تحديث نظام التشغيل iOS 15.4.1، على إصلاح مشكلة البطارية تماما، ويتضمن التحديث إصلاحات الأخطاء الخاصة بأجهزة آيفون وأنه ينبغي على مالكو هواتف آبل الأسرع لتثبيت هذا التحديث الأخير من أجل إطالة عمر بطارية هواتفهم.


ولحماية نفسك من هذا الخلل في iOS، قم بتحديث جهاز iPhone أو iPad، إلى أحدث إصدار من نظام آبل، حيث يجب عليك التوجه إلى تطبيق الإعدادات Settings على جهاز آيفون أو آيباد، ثم الانتقال إلى عام General> ثم تحديث البرنامج لتنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل وتثبيته على جهازك.

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