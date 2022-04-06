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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف مزيدًا من المعلومات عن «نيرو 2023»

كيا نيرو 2023
كيا نيرو 2023

تستعد شركة "كيا" موتورز على قدم وساق للكشف عن "نيرو 2023" الهايبرد والهايبرد بلج إن إصدار الولايات المتحدة الأمريكية، خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات يوم 13 أبريل.

 

وفقاً لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في النقل والمواصلات، طرحت "كيا" صورًا تشويقية جديدة لـ "كيا نيرو 2023" من فئة الكروس أوفر صغيرة الحجم في جيلها الثاني، الذي كشف عنه لأول مرة العام الماضي وسيتم طرحها بعدة مجموعات نقل حركة تتنوع بين كهربائية بالكامل وهايبرد وهايبرد بلج إن.

وأصبح من المؤكد أن مجموعة النقل في "كيا  نيرو 2023" الهايبرد سوف تجمع بين محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي وناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من 6 سرعات. تقول "كيا" إن إجمالي الطاقة سيكون 139 حصانًا ، كما هو الحال في الإصدار الحالي موديل 2022 ، وسيكون نظام الدفع بالعجلات الأمامية فقط، التفاصيل ليست متوفرة بعد حول الإصدارات الهايبرد بلج إن أو الكهربائية الخالصة، لكنها بالتأكيد ستستخدم محركات كهربائية أكثر قوة وحزم بطارية أكبر. 

كيا نيرو 2023

أصدرت كيا صورًا لسيارة Niro EV تظهر تصميم مختلف عن الموديل الحالي لسنة 2022، وفيه تظهر الواجهة الأمامية أو أنف السيارة وقد أعيد تصميمها من جديد. من الاختلافات المرئية الواضحة أن "نيرو" الجديدة تأتي بمساحة أكبر من الطراز الحالي، مع قاعدة عجلات أطول قليلاً، وزيادة في العرض، وجسم أطول 2.5 بوصة يوفر مساحة أكبر لراحة الركاب ومساحة تخزين إضافية.. تصميم كيا نيرو 2023 مستوحى إلى حد كبير من مفهوم سيارة HabaNiro وسوف يوفر إمكانيات تخصيص جديرة بالاهتمام تحتوي على عدة مستويات من التجهيز والتقليم، ثمانية ألوان طلاء  معروضة، مع ستة خيارات في الألوان لكسوة العمود C الموجودة في الجهة الخلفية والمتباينة مع باقي الجسم وثلاثة خيارات لكسوة الهيكل.

في الكابينة، تأتـي كيا نيرو 2023 بشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مثل العديد من موديلات كيا الجديدة الأخرى. أصبح مقبض ناقل الحركة الدوار ، الذي كان يُرى سابقًا فقط في Niro EV ، قياسيًا في الطرازات الهجينة والموصولة بالكهرباء أيضًا.

ستتوفر كيا نيرو 2023 في أواخر العام الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية ومن المتوقع أن تكشف الشركة مزيدًا من المعلومات مع اقتراب موعد تواجدها بالأسواق.

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