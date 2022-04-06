شرف لي يستحق المشاركة.. ياسين الضوي يكشف كواليس دوره في الاختيار 3|فيديو

علق الفنان ياسين الضوي على مشاركته في مسلسل “الاختيار 3”، قائلاً: "ده أسعدني وشرفني جداً، لأننا في الوسط نتصارع ونتمنى المشاركة في هذا العمل، لأن المشاركة في هذا النوع من المسلسلات بمثابة شرف، وهو عمل قوي ووطني يستحق المشاركة فيه".

وأضاف ياسين الضوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أنه شارك في مشهد قتل الرئيس الراحل "أنور السادات"، قائلاً: "اللي حصل في الحقيقة، هو اللي بيتصور واللي انتوا بتشوفوه ده، إحنا مستدعين مشاعرنا بس واحنا بنصور علشان نعرف نعيش الأحداث".

وتابع: "قتلة أبطال حرب أكتوبر، في صدارة الصورة التي تحتفل بـ أكتوبر، واللي كان الإخوان بيكذبوها، لأنهم مكانوش معترفين بالحرب أساساً وكانوا بيقولوا عليها كذبة وتمثيلية".

وأشار ياسين الضوي إلى أن مسلسل “الاختيار” يكتب التاريخ الحديث لمصر، حيث إن مطاردة الخونة واليهود هو إنجاز مُشرف ومهم، منوهاً إلى أن المسلسل يقوم بتمثيله حوالي 200 فنان.