عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شرف لي يستحق المشاركة.. ياسين الضوي يكشف كواليس دوره في الاختيار 3|فيديو

الفنان يس الضوي
الفنان يس الضوي

علق الفنان ياسين الضوي على مشاركته في مسلسل “الاختيار 3”، قائلاً: "ده أسعدني وشرفني جداً، لأننا في الوسط نتصارع ونتمنى المشاركة في هذا العمل، لأن المشاركة في هذا النوع من المسلسلات بمثابة شرف، وهو عمل قوي ووطني يستحق المشاركة فيه".  

وأضاف ياسين الضوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أنه شارك في مشهد قتل الرئيس الراحل "أنور السادات"، قائلاً: "اللي حصل في الحقيقة، هو اللي بيتصور واللي انتوا بتشوفوه ده، إحنا مستدعين مشاعرنا بس واحنا بنصور علشان نعرف نعيش الأحداث".

وتابع: "قتلة أبطال حرب أكتوبر، في صدارة الصورة التي تحتفل بـ أكتوبر، واللي كان الإخوان بيكذبوها، لأنهم مكانوش معترفين بالحرب أساساً وكانوا بيقولوا عليها كذبة وتمثيلية".

وأشار ياسين الضوي إلى أن مسلسل “الاختيار” يكتب التاريخ الحديث لمصر، حيث إن مطاردة الخونة واليهود هو إنجاز مُشرف ومهم، منوهاً إلى أن المسلسل يقوم بتمثيله حوالي 200 فنان.   

يس الضوي الاختيار 3 برنامج صباح الخير يامصر الأولى الرئيس الراحل انور السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

لماذا اضطرت «تعليم القاهرة» مخالفة مواعيد الامتحانات وكيف ردَّ الوزير؟ |القصة كاملة

ضربته على رأسه بـ حتة رخام.. إعترافات قاتل تاجر الخردة في الجيزة

موضوعات متعلقة

لتشويه تونس.. قيس سعيد يتهم "خونة” ببيع ضمائرهم للمخابرات الأجنبية

غدا.. أحمد عز يبدأ تصوير أولى مشاهده في "الاختيار 3"

برفقة دينا الشربيني.. هشام ماجد يتصدر البوستر الدعائي الأول لفيلم حامل اللقب

الإعلام الدولي يبرز لقاء الرئيس السيسي بالمراسلين الأجانب وحواره المفتوح

الأزهر والمجلس الثقافي البريطاني يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي

من شرم الشيخ| الرئيس يعرض رؤية مصر لمواجهة التغيرات المناخية

الأكثر انتشار ونفوذا.. مصطفى بكري يرصد التاريخ البرلماني لعائلة الأباظية

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

ترشيحاتنا

البلطي بـ 40 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

هدم وإخلاء 264عقارا بعشوائيات مصر القديمة ونقل 696 أسرة إلى كومباوند الخيالة

الرئيسي عبد الفتاح السيسي يوفد مندوبا للتعزية

هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال سجان بتهمة تهريب هواتف لسجناء المال

أذان المغرب خامس أيام رمضان.. ودعاء الرسول عند الإفطار كلمات لا ترد

الكرملين: قرار سحب القوات من محيط كييف صدر من بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

ماذا قالت شيرين رضا عن الزواج وعلاقتها بـ أحمد الفيشاوي.. فيديو جراف

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ