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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي للمؤشرات.. البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.472 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة.

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7 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 13875 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة.

البورصة المصرية تراجع جماعي رأس المال السوقي مبيعات المستثمرين الأسهم القيادية

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