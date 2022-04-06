يساعد كل من حوله.. تفاصيل مشاركة أمير المصري في الاختيار3

كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 (القرار) عن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد في تلك الفترة، والتي انعكست على شبابها ومن بينهم يحيى (أمير المصري)، الذي يحمل هم بلده على كتفه ويحاول إيجاد الحلول للخروج من هذه الأزمة.

وتناولت الحلقة الحالة الاجتماعية ليحيى، فهو شاب بسيط في فترة الخطوبة التي تهددها أوضاعه المادية السيئة، ولكنه في الوقت نفسه لا يتهاون في مساعدة كل من حوله في أزماتهم المالية، أملًا أن تتعدل أحوال البلاد في الفترة القادمة.

وبجوار أمير المصري يشارك بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم، كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ومؤخرًا ترشّح أمير المصري لجائزة أفضل ممثل عن بطولته لفيلمLimbo ، وذلك ضمن الدورة الـ 28 من حفل جمعيةChlotrudis للسينما المستقلة، ونافس أمير المصري على نفس الجائزة النجوم نيكولاس كيدج وبيندكت كامبرباتش، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره في نفس الفيلم.

وينتظر أمير إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا، ويعرض له فيلم ريتسا على منصة شاهد، وعلى منصة نتفلكس يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسلThe Night Manager ، لتعاون في 2017 مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركيLost in London ، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيوني Tom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، كما يُعرض له مسلسل Industry على منصة HBO ، نافس أمير بفيلم Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل الفيلم على 3 جوائز من بينهم الهرم الذهبي، كما عُرض بـمهرجان كان السينمائي، وحصول على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.