جامعة المنصورة تستعرض المشروعات القومية وأثرها على الفرد والمجتمع

نظمت لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء ندوة الثقافية بقاعة الدكتور رشاد البدراوي بكلية الهندسة بعنوان " المشروعات القومية وأثرها على رفاهية الفرد والمجتمع " حاضر فيها الدكتور سمير أبوالفتوح أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بكلية التجارة جامعة المنصورة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة.

وتأتي الندوة في إطار استمرار فاعليات الخطة الاستراتيجية للجنة مواجهة الإرهاب والتطرف بالجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق وتنظيم الدكتور محمد مهدي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أميرة ياسين هيكل أستاذ ورئيس قسم الحاسبات والنظم بكلية الهندسة وتنسيق الدكتور تامر محمد صالح أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ونائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالجامعة وإيماء إلي توجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب في مصر ، وحرصا من الجامعة علي زيادة وعي الشباب الجامعي وثقل الملكات الشخصية لهم والارتقاء بأفكارهم .

و بدأت الندوة بكلمة الدكتور محمد عبدالعظيم حيث أعرب خلالها بترحيب كلية الهندسة ولجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالجامعة بجميع الحضور كما أوضح أن للمشروعات القومية دور هام وبالغ في تحقيق التنمية في كافة المجالات داخل الدولة كما تطرق للدور الهام الذي تقوم الدولة وجميع مؤسساتها من تعاون لكي يتم إنجاح كافة المشروعات القومية وما سوف يكون له من آثر بالغ الأهمية علي جميع فئات المجتمع .

واعقب ذلك ألقى الدكتور شريف خاطر كلمته أوضح خلالها عن خالص شكره وتقديره لكلية الهندسة لاستضافة تنظيم فاعليات الندوة الثقافية كما رحب بجميع الحضور كما تحدث عن الأهمية الاستراتيجية لتحقيق التنمية في كافة المجالات ومنها المشروعات القومية وأثرها الهام علي تحقيق الرفاهية المنشودة لجميع أفراد المجتمع.

كما أوضح أن محاربة الفكر المتطرف الغير سوي لا يأتي إلا عن طريق زيادة الوعي الديني والثقافي وكذلك زيادة الانتماء لدي الشباب لكي يكونوا علي قدر كبير من المعرفة تحميه من الانصياع وراء الأفكار غير السوية.

كما ألقى الدكتور سمير أبو الفتوح كلمه تحدث خلالها عن التطور الذي تشهده مصر في كافة المجالات كما تم عرض فيديو عن بعض مشاريع مصر القومية في جميع المجالات وعن التخطيط العمراني والمدن الجديدة والمدارس والجامعات الجديدة كما تحدث عن التنمية في المشروعات الزراعية وتطورها وانشاء ريف مصري جديد وقناة السويس الجديدة.

وأكمل كلمته عن خطة الدولة في ٢٠٣٠ وعن رسالته وأهمها هي خلق جيل جديد من الشباب علي قدر كبير من المعرفة والعلم الحديث كما تحدث أيضا عن مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية المستدامة وعن التقرير الدولي ومؤشر المعرفة العالمي واحتلال مصر المرتبة ال ٢٣ علي مستوي العالم.

كما أوضح أن كل تلك المشروعات القومية والتطوير الذي يحدث في كافة المجالات كان لابد من وجود أمن ونظام داخل الدولة يكون صمام أمان لحمية كل مكتسبات الدولة المصرية وحافز لتشجيع الاستثمار بكافة أشكاله.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع جميع الطلاب والاستماع الي استفساراتهم والرد عليها وحضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعلي رأسهم الدكتور تامر محمد صالح أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ونائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالجامعة والدكتورة غادة محمد حسن وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أبو النور وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

FB_IMG_1649258382745

FB_IMG_1649258385195

FB_IMG_1649258379698

FB_IMG_1649258371152

FB_IMG_1649258368657

FB_IMG_1649258373452

FB_IMG_1649258377517

FB_IMG_1649258361777

FB_IMG_1649258359779

FB_IMG_1649258364209

FB_IMG_1649258366606

FB_IMG_1649258356963