عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تستعرض المشروعات القومية وأثرها على الفرد والمجتمع

الندوة
الندوة

نظمت لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء ندوة الثقافية بقاعة الدكتور رشاد البدراوي بكلية الهندسة بعنوان " المشروعات القومية وأثرها على رفاهية الفرد والمجتمع " حاضر فيها الدكتور سمير أبوالفتوح أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بكلية التجارة جامعة المنصورة. 

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجي  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة.

 

وتأتي الندوة في إطار استمرار فاعليات الخطة الاستراتيجية للجنة مواجهة الإرهاب والتطرف بالجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق  وتنظيم الدكتور محمد مهدي  وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أميرة ياسين هيكل  أستاذ ورئيس قسم الحاسبات والنظم بكلية الهندسة وتنسيق الدكتور تامر محمد صالح  أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ونائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالجامعة وإيماء إلي توجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب في مصر ، وحرصا من الجامعة علي زيادة وعي الشباب الجامعي وثقل الملكات الشخصية لهم والارتقاء بأفكارهم .

 

و بدأت الندوة بكلمة الدكتور محمد عبدالعظيم حيث  أعرب خلالها بترحيب كلية الهندسة ولجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالجامعة بجميع الحضور كما أوضح  أن للمشروعات القومية دور هام وبالغ في تحقيق التنمية في كافة المجالات داخل الدولة كما تطرق للدور الهام الذي تقوم الدولة وجميع مؤسساتها من تعاون لكي يتم إنجاح كافة المشروعات القومية وما سوف يكون له من آثر بالغ الأهمية علي جميع فئات المجتمع .

 

واعقب ذلك ألقى الدكتور شريف خاطر كلمته أوضح خلالها عن خالص شكره وتقديره لكلية الهندسة لاستضافة تنظيم فاعليات الندوة الثقافية كما رحب بجميع الحضور كما تحدث  عن الأهمية الاستراتيجية لتحقيق التنمية في كافة المجالات ومنها المشروعات القومية وأثرها الهام علي تحقيق الرفاهية المنشودة لجميع أفراد المجتمع.

 

 كما أوضح أن محاربة الفكر المتطرف الغير سوي لا يأتي إلا عن طريق زيادة الوعي الديني والثقافي وكذلك زيادة الانتماء لدي الشباب لكي يكونوا علي قدر كبير من المعرفة تحميه من الانصياع وراء الأفكار غير السوية.

 

كما ألقى الدكتور سمير أبو الفتوح كلمه تحدث خلالها عن التطور الذي تشهده مصر في كافة المجالات كما تم عرض فيديو عن بعض مشاريع مصر القومية في جميع المجالات وعن التخطيط العمراني والمدن الجديدة والمدارس والجامعات الجديدة كما تحدث عن التنمية في المشروعات الزراعية وتطورها وانشاء ريف مصري جديد وقناة السويس الجديدة.

 

 وأكمل كلمته عن خطة الدولة في ٢٠٣٠ وعن رسالته وأهمها هي خلق جيل جديد من الشباب علي قدر كبير من المعرفة والعلم الحديث كما تحدث أيضا عن مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية المستدامة وعن التقرير الدولي ومؤشر المعرفة العالمي واحتلال مصر المرتبة ال ٢٣ علي مستوي العالم.

 

كما أوضح أن كل تلك المشروعات القومية والتطوير الذي يحدث في كافة المجالات كان لابد من وجود أمن ونظام داخل الدولة يكون صمام أمان لحمية كل مكتسبات الدولة المصرية وحافز لتشجيع الاستثمار بكافة أشكاله.

 

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع جميع الطلاب والاستماع الي استفساراتهم والرد عليها وحضر الندوة لفيف من  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعلي رأسهم الدكتور تامر محمد صالح  أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ونائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالجامعة والدكتورة غادة محمد حسن  وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أبو النور  وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

FB_IMG_1649258382745
FB_IMG_1649258382745
FB_IMG_1649258385195
FB_IMG_1649258385195
FB_IMG_1649258379698
FB_IMG_1649258379698
FB_IMG_1649258371152
FB_IMG_1649258371152
FB_IMG_1649258368657
FB_IMG_1649258368657
FB_IMG_1649258373452
FB_IMG_1649258373452
FB_IMG_1649258377517
FB_IMG_1649258377517
FB_IMG_1649258361777
FB_IMG_1649258361777
FB_IMG_1649258359779
FB_IMG_1649258359779
FB_IMG_1649258364209
FB_IMG_1649258364209
FB_IMG_1649258366606
FB_IMG_1649258366606
FB_IMG_1649258356963
FB_IMG_1649258356963
FB_IMG_1649258354375
FB_IMG_1649258354375
جامعة المنصورة الارهاب والتطرف المشروعات القومية الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

ليفربول يستعد لعرض 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقد محمد صلاح

وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التدريبية حضورها “اختياري” وبدون درجات

الخطوبة قبل 18 عاما تعرضك للسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

موضوعات متعلقة

قافلة طبية علاجية في اليوسيفية بالدقهلية والكشف على 685 مريضا

مصرع ربة منزل فى ظروف غامضة بالدقهلية والطب الشرعي يحسم الجدل

مصرع مسجل خطر في ظروف غامضة داخل منزله بالدقهلية

وفاة مسجل خطر بالدقهلية والنيابة تحقق حول وجود شبهة جنائية من عدمه

حريق هائل يلتهم خيمة رمضانية في المنصورة بالدقهلية

تحرير محاضر وضبط مخالفات فى حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

وكيل صحة الدقهلية يوجه بتكثيف جولات المرور الإشرافية الدورية على المستشفيات

الدقهلية .. ضبط مخابز ومحلات مخالفة بحملة تموينية في أجا

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر: حظ العبد من التخلُّق باسم "الرحيم" الرحمة بالناس

فضيحة مدوية.. اعتراف أمريكي باختلاق قصة الـ"هجوم الكيميائي" الروسي على أوكرانيا

غادة عادل.. تعرف على ضحية مقلب رامز جلال

الرجاء يُعد تقريرًا لـ"تفادي كارثة" دخول الجماهير

بنزيما وفينسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تهديد كبير.. روسيا ترد علي إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

فيديو

لماذا بكى أمام العرافة؟ .. حسام البدري يفتح ملفات شائكة.. فيديو

4 شائعات اجتاحت مواقع التواصل.. أبرزها طلاق ياسمين صبري وصورة عبلة كامل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ