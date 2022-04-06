توخيل يعلن تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - سيزار أزبيلكويتا

خط الهجوم: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينسيسوس جونيور - كريم بنزيما

وتُقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي الإنجليزي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.