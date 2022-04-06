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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنين البحر.. صياد يسحب مخلوق غريب من البحار

صدى البلد

عثر صياد على سمكة شبيهة بالتنين قبالة ساحل ترومسو في النرويج، لتضاف تلك السمكة أو المخلوق الغريب إلى  قائمة الكائنات الغريبة التي تم انتشالها من الأعماق.

كان رومان فيدورتسوف ، الذي يعمل في سفن الصيد التجارية ، يصطاد في البحر النرويجي عندما صادف مخلوقًا غير عادي في الشكل والمظهر.

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التقط صورة للسمكة التي تظهر بلون وردي فاتح ، بعيون كبيرة ، وأشكال أجنحة على الجسم وذيل طويل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كتب رومان ، وهو يشارك الصورة على انستجرام مع 646000 متابع له:"من شيء أن تطارد شيئًا مجهول الهوية ، لكن العثور عليه شيء آخر تمامًا".

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حصد المنشور أكثر من 22000 إعجاب ، مع حيرة المستخدمين بسبب الوحش غريب المظهر، والعديد من التعليقات المتعجبة من هيئة هذا المخلوق الغريب.

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