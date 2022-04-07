حصلت على 91%.. سلمى أبو ضيف تتفوق في لعبة المغامرة.. فيديو

قامت الفنانة سلمى أبو ضيف بعمل اختبار “الـ في ار"،على الهواء مباشرة، خلال مشاركتها ببرنامج “نجوم السماء” المذاع عبر فضائية “أون”.

وحصلت الفنانة سلمى أبو ضيف على نتيجة عالية وصلت إلى 91% في لعبة المغامرة.

وأكدت الفنانة سلمى أبو ضيف، إنه، أنا سافرت اسبانيا وايطاليا وفرنسا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وكينيا وسافرت 19 دولة وخضت مغامرات، مؤكدة أنه انا بكون رايحة بنية كل بلد تفاجئنى بالحاجات الحلوة اللى فيها".

وأضافت سلمى أبو ضيف أنه أحب التواجد بالاهرامات من فترة لأخرى، معلقة “أى سائح في مصر لازم نوريه الاهرامات ومصر القديمة والحسين”.





