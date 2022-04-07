شيرين رضا في حبر سري.. شركات الإنتاج طماعة.. ولن أتزوج إلا من براد بيت

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة اليوم علي برنامج " حبر سري " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " وتحدثت عن الكثير من مراحل حياتها الفنية نعرض لكم أبرزها :

ليه شيرين رضا مش في نجومية يسرا وليلى علوي؟ شاهد ردها

شيرين رضا: الفنانة دي صحبتي ومش معقول أقصدها بكلمة عانس ..فيديو

شيرين رضا: شركات الإنتاج طماعة وشفت الخُبث في المجال الفني.. فيديو

فتى أحلام شيرين رضا اللي كسرت علشانه كل القواعد ..فيديو

شيرين رضا:نفسي أحلق شعري "زيرو" ودموعي مش قريبة ولا حتى في التمثيل..فيديو

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شيرين رضا: لو اتعرض عليا مشاهد جريئة هعملها والمجتمع متدين ظاهريا.. فيديو

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قالت الفنانة شيرين رضا، أنا لم أصل إلى نجومية يسرا وليلى علوي لأن أنا مبدأتش التمثيل من زمان.

قالت الفنانة شيرين رضا ، إن جميع الستات يقولون لفظ عانس ولم أقصد شرين عبد الوهاب بأي تصريح ولا اعلم أنها صرحت بكلمة عانس سابقا قائلة " شيرين عبد الوهاب صحبتي وانا بحبها ولا انتقدها أبدا.

نوهة الفنانة شيرين رضا، أن الغيرة لا تقلل من المرأة ولكن الغيرة تعنى عدم الثقة في نفسها، قائلا: "الغيرة لا تقلل من الست ولكن بيكون الست معندهاش ثقة في نفسها والغيرة بتضر مش بتنفع وبتعمل مشاكل بين الشخص الغيور وبين الناس وبتغير المود".

اوضحت النجمة شيرين رضا، إنها لن تتزوج إلا من النجم العالمي براد بيت وإذا تقدم لي للزواج سوف أقوم بكسر كل القواعد من أجله.

أكدت النجمة شيرين رضا، استعدادها لحلاقة شعرها مثل ما فعلت المطربة شيرين عبد الوهاب بعد أزمة انفصالها، قائلة: "نفسي أجيب شعري زيرو وقصت شعري قبل كده ونفسي أقصه من غير أن أتعرض لصدمة أو غيره من الظروف".

أشارت الفنانة شيرين رضا الي أن 70% من الراجل والسيدات في مصر غير مؤهلين للزواج ولديهم عادات سيئة متوارثة من أجيال بعيدة، قائلة: "مش كل الناس مؤهلة للخلفة وفي ناس بترمي أطفالها ودول ميستهلوش الأطفال و70% من الستات والرجالة مش مؤهلة يخلفوا".

أكدت النجمة شيرين رضا، قبولها أداء الأدوار الجريئة في الأفلام السينمائية، قائلة: "في قصص مش محتاجة مشاهد جريئة وفي قصص محتاجة مشاهد جريئة ولو اتعرض عليا مشاهد جريئة اعملها وأنا رضيت أكون ممثلة، وفى حاجات مقبولة تتعمل لأننا مجتمع شرقي".

أكدت النجمة شيرين رضا، أن المنزل الذي تعيش فيه يوجد فيه 11 قطة إضافة إلى ببغاء، مشيرة إلى أن لديها بيت آخر ويوجد فيه 80 قطة وكلبين.

قالت الفنانة شيرين رضا ، إن كلمة استرجال ليست شتيمة ، لافتة إلي أن الغيرة لا تقلل من المرأة والغيرة تنبع من عدم الثقة في النفس وتضر ولا تنفع وتسبب الكثير من المشاكل قائلة للستات إللي بتغير " بطلي عبط " .

قالت الفنانة شيرين رضا ، أنا لا أعمل من أجل المادة فقط ويجب أن أكون مقتنعة ومصدقة العمل الذى سوف أقدمه ، مؤكدا إن الأموال تأتي من الإعلانات .