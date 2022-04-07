أميرة العايدي تحتفل بعيد ميلادها.. تزوجت من وائل نور.. وأمها عزيزة راشد

تحتفل اليوم الخميس 7 أبريل، الفنانة أميرة العايدي، بعيد ميلادها الـ 49، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1973، وبدأت مسيرتها الفنية مع بدايات التسعينيات من خلال فيلم الشجعان.

وتوسم المخرج والمنتج طارق العريان، في أميرة العايدي فنانة واعدة حتى أسند إليها أول بطولة لها، ولكن تشاء الأقدار أن يرحل والدها قبل الانتهاء من تصوير الفيلم.

حياة أميرة العايدي

تزوجت أميرة العايدى من الفنان الراحل وائل نور، وانفصلا بعد أن أنجبا طفلين، وما لا يعرفه الجمهور أن والدتها هى الفنانة عزيزة راشد.

عزيزة راشد، التقت المنتج والمخرج عبد القادر العايدي، حيث تقاربا معا فنيا ومهنيا ونتج عن هذا التقارب زواجهما ليكونا معا ثنائيا زوجيا وفنيا ناجحا، فقد أنتج لها عددا من الأعمال نقلتها إلى صفوف النجوم الشهيرة.

وأنجبت عزيزة راشد من زوجها الفنانة الشابة أميرة العايدي، حيث ورثت حب الفن من والديها، فكان والدها رغم عشقه للفن، إلا أنه لم يكن يشجع ابنته على الانخراط في هذا المجال الشاق، ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق إرضاءً له.

زواج أميرة العايدي ووائل نور

بعد زواجها من وائل نور، ظلت أميرة العايدي، بعيدة عن المجال الفنى لمدة 6 سنوات بسبب رعايتها لأبنائها، الا أنها بدأت تشعر بالملل، وطلبت من زوجها أن تعود للتمثيل، لكنه كان يرفض ذلك بسبب خوفه على أبنائه، وهذا الأمر الذي تسبب في انفصالهما.

ومنعت "العايدى" وائل نور من رؤية طفليه لعدة سنوات، لدرجة أن ابنه يوسف لم يضع له أي صورة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وبعد وفاته، وكان هذا الأمر كان يسبب للراحل أزمة وشعورا بالضعف لعدم رؤيتهما.

أعمال أميرة العايدي

ومن أبرز أعمال أميرة العايدى الفنية- "الحصان الأسود وموجة حارة ونونة المأذونة وغيرها من الاعمال الرائعة.