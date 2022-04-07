برلماني: الاختيار 3 صفعة على وجه جماعة الإخوان الإرهابية

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن حالة الهلع والفزع الكبيرة، التي انتابت صفوف جماعة الإخوان الإرهابية في الداخل والخارج، بعد عرض الاختيار 3 تعود إلى أنه كشف للشعب المصري، ما كان يحاك من مؤامرات خبيثة ضد الدولة المصرية، وكيف وقف الشعب المصري كله وقفة واحدة ضد حكم الإخوان الإرهابيين، وطالب بسقوطهم في ثورة شعبية عارمة يونيو 2013.

وتابع قريطم، في تصريحات له اليوم، أن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، كان ولا يزال الأقوى دراميا، وقد لامس حب وعفوية المصريين، كما تم تجسيد الحقيقة من خلاله لتوضيح ما كان يدبر للدولة وكيف كان يفكر القائمون على رئاستها أنذاك بالتعاون مع مكتب ارشاد الجماعة الإرهابية!!

واعتبر عضو مجلس النواب، ان الاختيار 3 صفعة هائلة على وجه جماعة الإخوان وهز صفوفهم, وأعاد تذكير الناس بجرائمهم وكيف استولوا على الحكم. ولا جدال أن المسلسل ملحمة وطنية حقيقية، تتوارثها الأجيال من خلال مشاهدتها لهذا العمل العظيم، الذي يسرد ما حدث لمصر، خلال هذه الظروف العصيبة وكان يدفع إلى حرب أهلية.

وأوضح قريطم، أن الدراما خير انعكاس ومرأة للواقع والالتفاف الجماهيري حول الاختيار 3 ، ذكر الناس بمحنة ضخمة مرت بها مصر، قبل أن يتبدل حالها إلى الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والعبور للمستقبل بخطى واسعة وواعدة، عبر مشاريع في مختلف المجالات.