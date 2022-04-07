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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"بيت الشدة" يتصدر تريند "تويتر" بعد الحلقة السادسة

بيت الشدة
بيت الشدة

تصدر مسلسل "بيت الشدة" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  بعد عرض الحلقة السادسة.

كما تصدرت بسنت حاتم التريند وتساءل الجمهور هل هي ابنة وفاء عامر في الحقيقة نظرا للتشابه بينهما.

وكتب اخر : "بسنت حاتم بونبوناية بيت الشدة" وكتب اخر: "بحب جدا فكرة ظهور فنانات جديدة شاطرة زي بسنت حاتم".

وجاء اختيار المخرج وسام المدنى على بسنت حاتم عمر، بعد العديد من الترشيحات ليقع اختياره عليها، لتقديم أحد الأدوار الرئيسية والمؤثرة في العمل، وهو دور "وجد" ابنة الفنانة وفاء عامر فى أحداث العمل ، خاصة أنها تعد التجربة التمثيلية الأولى لها في مجال الفيديو، لتكون الدراما بوابة دخولها للتمثيل أمام وفاء عامر.

وتؤدي بسنت حاتم في المسلسل، شخصية وجد، وهي ابنه وفاء عامر من خلال العمل، وتحدث بينهما مواقف عديدة.

بيت الشدة الحلقة 6.. الأشباح والعفاريت تطارد إيهاب فهمي

المهن السينمائية تشيد بمسلسل "بيت الشدة" لوفاء عامر

مسلسل "بيت الشدة "، تدور أحداثه تدور في إطار اجتماعي داخل حى شعبى يحدث فيه العديد من المواقف، من بطولة وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبرى عبد المنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، تأليف ناجى عبدالله، إخراج وسام المدني.

حسن منصور الفنانة وفاء عامر تريند تويتر وفاء عامر التواصل الاجتماعي

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