طقس الأردن.. أجواء معتدلة وتحذيرات من الغبار

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأردن الجمعة، مشيرة إلى أن الأجواء مغبرة بوجه عام وتكون معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً الى نشطة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار مما يودي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وانعدامها أحيانا في مناطق البادية، ومن شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات متأخرة من الليل في المرتفعات الشمالية العالية.

ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.