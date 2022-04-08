عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تشوق العملاء لـ تيلوريد 2023 وتضيف إصدار X-Pro للطرق الوعرة

كيا تيلوريد
كيا تيلوريد

أصدرت "كيا" الصور الأولى لطراز تيلوريد 2023 الجديد التي تنتمي لسيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض بثلاثة صفوف من المقاعد مثل شقيقتها كيا باليسيد.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، الصورة التشويقية التي أفرجت عنها كيا تظهر الواجهة الأمامية التي يبدو أنها تلقت عملية تجميل وتغييرات طفيفة لكن بالنسبة لصورة الكابينة تبدو أنها خضعت لعملية إعادة تصميم بالكامل وتم دمج شاشة كبيرة تمتد عبر ثلثي عرض المقصورة الداخلية وتندمج مع لوحة القيادة.

كما أعلنت العلامة التجارية الكورية، التابعة للشركة الأم "هيونداي جروب" أنها بصدد إضافة مستوى تجهيز جديد في  كيا  تيلوريد 2023 خاص بالطرق الوعرة وباسم X-Pro.

ستكون كيا تيلوريد 2023 بعد الفيس ليفت ستكون مشابهة لما هو موجود في موديلات كيا الأخرى مثل سورينتو ، حيث يتم الدمج بين شاشات العدادات ذات المقاييس المختلفة مع شاشة المعلومات والترفيه المركزية في إطار واحد مع التغييرات الرئيسية في التصميم المرئي هي المصابيح الأمامية بتوقيع إضاءة مختلف وإعادة تشكيل الواجهة الأمامية السفلية ، من المحتمل أن تكون  كيا  تيلوريد X-Pro ، مثل كيا سبورتاج التي ظهرت لأول مرة بمستوى تخصيص جديد للطرق الوعرة ، بإطارات لجميع التضاريس ومصدات معاد تصميمها وقضبان على السقف ومعدات أخرى لجعلها أكثر صلابة وملائمة للطرق الوعرة.

كيا تيلوريد

على الأرجح ستظل كيا تيلوريد 2023 بنفس مجموعة نقل الحركة الاعتيادية ، وهو محرك V-6 سعة 3.8 لتر مقترن بناقل حركة آلي من 8 سرعات وسيبقى الدفع بالعجلات الأمامية قياسيًا ، مع خيار الدفع الكلي الاختياري متاح للعملاء. من المتوقع أن تنضم كيا تيلوريد الهجينة إلى التشكيلة نظرًا لأن معظم السيارات من الشركات المنافسة تقدم محركات تعمل بالبنزين والكهرباء.

 

أكدت كيا أنها ستطلق سيارة الـ SUV الكهربائية بثلاثة صفوف والتي تدعى كيا EV9 العام المقبل وهي بنفس حجم وأبعاد الـ Telluride.

ستقوم كيا بإزاحة الستار عن تيلوريد 2023 خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات 13 أبريل الجاري.

كيا تيلوريد تيلوريد 2023 SUV هيونداي كيا تيلوريد كيا تيلوريد 2023 كيا سبورتاج كيا تيلوريد X-Pro كيا EV9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

موضوعات متعلقة

الحرب الروسية على أوكرانيا تؤخر وصول معدات فرق الفورمولا 1

مدير فريق فيراري: جاهزون للفوز في الموسم الحالي للفورمولا 1

ألفا روميو تطرح طراز SUV جديد منافس لـBMW X5

أبرزها نيسان آريا و مرسيدس EQS.. شركات تشارك في معرض نيويورك للسيارات

شاحن تربو كهربائي ..مرسيدس تنقل تقنيات فورمولا 1 إلى طراز AMG SL

لكزس تستخدم مقود الطائرات في طراز RZ450e موديل 2023

آخر تصميمات «فيرجيل أبلوه».. مرسيدس تكشف عن إصدار خاص من مايباخ S680

تفاصيل تعاون بورشه مع HIF Global لإنقاذ محركات الاحتراق

ترشيحاتنا

محلل سياسي لبناني: عودة سفيري السعودية والكويت لبيروت تشكل مرحلة جديدة

الفاو: أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى مستوى قياسي

غرفة مطروح: إقبال على معارض أهلا رمضان وتوفر السلع بأسعار مخفضة

نماذج مضيئة.. عبد الرحمن محمد بطل أزهري حصل على لقب عالمي في القوة البدنية.. صور

وائل جمعة: اتظلمت في الأهلي والإدارة وقفت ضدي.. فيديو

روسيا تعلن تدمير 2400 دبابة وطائرة مسيرة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

فيديوجراف.. احترس من تناول شوربة لسان العصفور على الإفطار

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ