كيا تشوق العملاء لـ تيلوريد 2023 وتضيف إصدار X-Pro للطرق الوعرة

أصدرت "كيا" الصور الأولى لطراز تيلوريد 2023 الجديد التي تنتمي لسيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض بثلاثة صفوف من المقاعد مثل شقيقتها كيا باليسيد.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، الصورة التشويقية التي أفرجت عنها كيا تظهر الواجهة الأمامية التي يبدو أنها تلقت عملية تجميل وتغييرات طفيفة لكن بالنسبة لصورة الكابينة تبدو أنها خضعت لعملية إعادة تصميم بالكامل وتم دمج شاشة كبيرة تمتد عبر ثلثي عرض المقصورة الداخلية وتندمج مع لوحة القيادة.

كما أعلنت العلامة التجارية الكورية، التابعة للشركة الأم "هيونداي جروب" أنها بصدد إضافة مستوى تجهيز جديد في كيا تيلوريد 2023 خاص بالطرق الوعرة وباسم X-Pro.

ستكون كيا تيلوريد 2023 بعد الفيس ليفت ستكون مشابهة لما هو موجود في موديلات كيا الأخرى مثل سورينتو ، حيث يتم الدمج بين شاشات العدادات ذات المقاييس المختلفة مع شاشة المعلومات والترفيه المركزية في إطار واحد مع التغييرات الرئيسية في التصميم المرئي هي المصابيح الأمامية بتوقيع إضاءة مختلف وإعادة تشكيل الواجهة الأمامية السفلية ، من المحتمل أن تكون كيا تيلوريد X-Pro ، مثل كيا سبورتاج التي ظهرت لأول مرة بمستوى تخصيص جديد للطرق الوعرة ، بإطارات لجميع التضاريس ومصدات معاد تصميمها وقضبان على السقف ومعدات أخرى لجعلها أكثر صلابة وملائمة للطرق الوعرة.

كيا تيلوريد

على الأرجح ستظل كيا تيلوريد 2023 بنفس مجموعة نقل الحركة الاعتيادية ، وهو محرك V-6 سعة 3.8 لتر مقترن بناقل حركة آلي من 8 سرعات وسيبقى الدفع بالعجلات الأمامية قياسيًا ، مع خيار الدفع الكلي الاختياري متاح للعملاء. من المتوقع أن تنضم كيا تيلوريد الهجينة إلى التشكيلة نظرًا لأن معظم السيارات من الشركات المنافسة تقدم محركات تعمل بالبنزين والكهرباء.

أكدت كيا أنها ستطلق سيارة الـ SUV الكهربائية بثلاثة صفوف والتي تدعى كيا EV9 العام المقبل وهي بنفس حجم وأبعاد الـ Telluride.

ستقوم كيا بإزاحة الستار عن تيلوريد 2023 خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات 13 أبريل الجاري.