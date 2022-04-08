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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نماذج مضيئة.. عبد الرحمن محمد بطل أزهري حصل على لقب عالمي في القوة البدنية.. صور

البطل عبد الرحمن
البطل عبد الرحمن محمد

كرم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الطالب عبد الرحمن محمد ذكي الأول على العالم في مجال ألعاب القوى البدنية في البرتغال، تقديرا لنجاحه وتفوقه.

ومنح رئيس جامعة الأزهر، الطالب عبد الرحمن محمد، لقب سفير الأزهر الشريف، مؤكدا أن طلاب جامعة الأزهر في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، نماذج مضيئة سواء في الكليات النظرية او العملية ويمثلون جامعة الأزهر خير تمثيل في جميع المحافل محليا وإقليميا ودوليا.


وفي حديثه لـ “صدى البلد”، وجه البطل عبد الرحمن محمد، الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، على دعمهم الدائم له، متمنيا أن يحظى بشرف مقابلة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال عبد الرحمن محمد، إنه يدرس في الفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالدايدمون بمحافظة الشرقية، قسم التفسير وعلوم القرآن.

وأوضح، لعبة القوى البنية ، تتكون من ثلاث رفعات بنج رجل سحب، منوها أنه بدأ ممارسة الرياضة عام 2015 في رفع الأثقال، ثم اتجه إلى كمال الأجسام عام 2018 ، ثم القوة البدنية عام 2019.

وذكر أن بطولاته تكمن في لعبة القوة البدنية ، حيث حصل على ميدالية ذهبية، و 2 ميدالية فضية في بطولة العالم القوى البدنية التي عقدت في البرتغال، إضافة إلى ذلك فإنه حاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال القوى البدنية " الألعاب المفتوحة، وبطولة الجمهورية أكثر من 18 مرة، والمركز الثاني على الوطن العربي.

كما حصل عبد الرحمن محمد، على لقب أقوى ناشئ في مصر، وأقوى ناشئ بنج برس في العالم، وحصل على لقب سفير الأزهر الشريف دوليا وعالميا، وحصل على لقب الأقوى في العالم قوة بدنية، ومثله الأعلى هو البطل محمود العدوي، بطل العالم.


وذكر أن التوفيق بين البطولات وممارسة الرياضة والدراسة ، أمر مرهق جدا لكنه يحاول التوفيق فيه ، فذات مرة عاد من بطولة العالم وذهب في صباح اليوم التالي إلى الامتحان مباشرة.

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جامعة الأزهر الطالب عبد الرحمن محمد سفير الأزهر الشريف العاب القوى البدنية الأول على العالم القوة البدنية أقوى ناشئ

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