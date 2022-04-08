عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تقديم الخدمات العلاجية لـ 120 مواطن بقرية مير

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بقرية مير بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية مير التابعة لمركز القوصية بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة ومكتبة التنمية الايبارشي بأسيوط وبالتنسيق مع الشباب المتطوع باللجنة السكانية تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتطوير خدمات الرعاية الكاملة للفئات الأكثر احتياجاً.

القوافل الطبية شملت تخصصات (عظام ، وأعصاب ، وجلدية ، وباطنة ، وأطفال ، وأنف وأذن وحنجرة ، ونساء وتوليد) تستهدف من خلالها الأسر الأكثر احتياجاً بهذه المنطقة حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 120 مواطن حسب التخصص الطبي مع مشاركة المجتمع المدني بالقرية فضلاً عن صرف الأدوية العلاجية مجاناً مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ قوافل ومبادرات يستفيد منها المواطنين بكافة مراكز وأحياء المحافظة ويقدم خدمات أفضل.

محافظ أسيوط يتابع جهود الرصد والتعامل مع التعديات ومخالفات البناء

حياة كريمة.. بناء 88 مدرسة في أسيوط بتكلفة 430.2 مليون جنيه


وقال فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، إن وحدة السكان بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط تعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة سواء القطاع الحكومي أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة ولمساعدة المجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً وفقاً للمهام المنوط بها ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالوزارة موضحاً إنه من مهام الشباب المتطوع المساهمة في تنظيم الحملات والقوافل العلاجية والفعاليات والبرامج التنموية المختلفة مشيداً بما يقدمه الشباب المتطوع بمركز القوصية بقيادة هيثم محمود منسق الشباب المتطوع باللجنة السكانية وأحمد عبد المحسن منسق الشباب المتطوع للقرية وبرئاسة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية في تنظيم القافلة بالشكل اللائق.

IMG-20220408-WA0012
IMG-20220408-WA0012
IMG-20220408-WA0015
IMG-20220408-WA0015
IMG-20220408-WA0017
IMG-20220408-WA0017
IMG-20220408-WA0016
IMG-20220408-WA0016
أسيوط محافظ أسيوط وحدة السكان بأسيوط قافلة طبية مجانية قرية مير صحة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

موضوعات متعلقة

جراحة استغرقت 10 ساعات.. شاب ينقذ حياة شقيقه بإحدى كليتيه بمستشفى أسيوط

أسيوط: تنفيذ 1500 مشروع بتكلفة 25 مليار جنيه ضمن حياة كريمة

ترشيحاتنا

دعاء أول جمعة في رمضان .. 7 كلمات لا ترد في ساعة الإجابة

مفتي الجمهورية يدين بشدة مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

تعرف على المسئولين عن رعاية المسن والإنفاق عليه بالقانون

أول جمعة في رمضان.. خطيب الحسين يكشف عن أربع ثمرات للصيام.. فيديو

حرب روسيا وأوكرانيا..10جولات من المفاوضات وحزم العقوبات.. وهذا موقف ساحة المعركة

عقوبات قاسية.. الاتحاد المغربي يعلن إيقاف 7 رؤساء أندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

فيديو

مصري ويحمل جنسيات أخرى.. من هو هيثم حسن المرشح للانضمام لمنتخب تونس؟

انفجار أثناء التصوير..طارق لطفي يروي كواليس تصوير جزيرة غمام وليلة السقوط "فيديوجراف"

فيديوجراف.. احترس من تناول شوربة لسان العصفور على الإفطار

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ