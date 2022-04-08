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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مستخدمو ساعة آبل يحصلون على ميزة مذهلة من واتسآب بفضل تطبيق WristChat

مستخدمو ساعة آبل
مستخدمو ساعة آبل يحصلون على ميزة من واتسآب بفضل هذا التطبيق

حصل مستخدمو ساعة آبل الذكية Apple Watch علي ميزة رائعة تتيح لهم إمكانية الدخول علي تطبيق واتسآب من خلال تطبيق الدردشة WristChat من خلال واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Web للوصول إلي رسائل المستخدم في نظام watchOS.

 

وبحسب موقع 9to5Mac فإنه لم يكن متاحا لمستخدمي آبل استخدام تطبيق واتسآب إلا علي هواتف آيفون و أجهزة ماك إلا أنه أصبح الآن لمستخدمي ساعات آبل الذكية الوصول إلي واتسآب مباشرة من تطبيق WristChat .

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وتعتبر الميزة التي تم إطلاقها لمستخدمي ساعة آبل هى ميزة ثورية ستسهل علي المستخدمين إقران تطبيق واتسآب مع ساعة آبل وكذلك هواتف آيفون في نفس الوقت بفضل المطور Adam Foot آدم فوت الذى استطاع دمج واجهة واتسآب في WristChat .

 

وفقا للموقع فإنه قد تم إنشاء تطبيق WristChat باستخدام SwiftUI لتوفير واجهة مصممة لساعة آبل  Apple Watch بعد تثبيت التطبيق علي Apple Watch ، حيث أن كل ما عليك فعله هو مسح رمز QR علي الشاشة باستخدام واتسآب WhatsApp علي هاتفك.     

مستخدمو ساعة آبل يحصلون على ميزة من واتسآب بفضل هذا التطبيق 


 
وأشار الموقع إلى أن التطبيق يعرض  قائمة بجميع رسائلك الحديثة ، علي غرار ما تحصل عليه في تطبيق الرسائل من Apple،  وبعد ذلك ، يمكنك النقر فوق المحادثة لرؤية الرسائل وحتي إرسال محادثة جديدة.

 

وسيجد المستخدمون أيضًا بعض الخيارات لتخصيص الواجهة، حيث يتيح لك التطبيق اختيار ما إذا كنت تريد رؤية صور الملف الشخصي لجهات الاتصال الخاصة بك في قائمة الرسائل أم لا وحتي تغيير لون فقاعات الرسائل، كما يتميز بعدد من الإيماءات المدمجة لمساعدة المستخدمين علي التنقل عب التطبيق.

 

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