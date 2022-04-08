عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل دايما عامر الحلقة 7.. مصطفى شعبان يكشف حقيقة محمد لطفي

دايما عامر
دايما عامر

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل دايما عامر بلقاء بين صلاح عبد الله ومصطفى شعبان يطلب منه الأول أن يتعاونا سويا ليكسبا من المدرسة التي يتواجدون بها.

وفي مشهد آخر اكتشف مصطفى شعبان حقيقة محمد لطفي الذي يقوم بدور: ولى أمر الطلاب في المدرسة؛ عندما يحدث معهم مشاكل.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

بعد عرض الحلقة السادسة من دايما عامر.. مصطفى شعبان يتصدر ترند تويتر

مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: دايما عامر كوميديا لذيذة

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

مصطفى شعبان طارق لطفي صلاح عبد الله ميرنا نور الدين مسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

قرار رسمي| منع ويل سميث من حضور حفل وفعاليات الأوسكار 10 سنوات

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الاختيار 3 الحلقة 7.. جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية واغتيال الحسيني أبوضيف

وقف مصنع شوكولاتة كيندر Kinder وسحب منتجاتها من بلجيكا

الاختيار 3 الحلقة 7 .. اغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف أمام الاتحادية

إطلاق اسم الصيدلانية مروة الشربيني على متنزه في "دريسدن" الألمانية

تعرف على موعد قيادة أول فتاة لـ قطار مترو الأنفاق

اتصدمت فيه.. ريهام سعيد لـ جورج قرداحي: أنا متجوزة ومينفعش اللغة دي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 7 .. أهالي المزاريطة في لعبة غامضة

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

80 ألف مصل بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان.. صور

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

فيديو

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

ما سر ارتباط منتجات التنظيف بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .. فيديو جراف

بطلت شرب.. أبرز تصريحات عمرو زكي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ