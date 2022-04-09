شهيد الغدر.. اغتيال الحسيني أبو ضيف يعيد للأذهان إرهاب جماعة الإخوان

في مشهد أعاد للأذهان السجل الأسود لإرهاب جماعة الإخوان، تضمنت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3" حادث اغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف في محيط قصر الاتحادية بعد استهدافه من قبل عناصر الإخوان الإرهابيين أثناء حديثه مع زميل له عن أفعال أنصارهم وتسجيله لحظات للقتل المنهجي الذي يقومون به وتوجيه أحد عناصرهم الليزر عليه لاستهدافه من القناصة.

و دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الحسيني ابو ضيف و جاءت ردود الأفعال كالاتي :

رحم الله شهيد الصحافة الزميل الحسيني ابو ضيف، شهيد غدر الاخوان .

مشهد الراحل وائل الابراشي في المسلسل وهو بيتكلم عن الشهيد الحسيني ابو ضيف هو مشهد مقصود تقديرا لدوره وترحماً على روحه ونصره لها قدام شياطين الانس اللي شمتوا في وفاته

ربنا يرحمه ويرحم الشهيد حسيني ابو ضيف وكل شهداء مصر .

حلقة الاختيار النهاردة مؤثرة جدا ومعمولة بحرفية شديدة. رحم الله الصعيدى المجدع الحسينى أبو ضيف اللى وثق بعدساته خيانة الاخوان #تحيا_مصر #الاختيار٣.

الحسيني ابو ضيف دا اللي اغتلوه الإخوان المجرمين التكفيريين في أحداث الاتحادية اخر 2012 ،يارب تكوني مفتكرينه مانكنش لينا ذاكرة السمكة ونتلهي فى الاكل والشرب ،ناس ضحوا بحياتهم علشان احنا نشتكي من الغلا،ربنا ينتقم من الاخوان ومن والهم.

و أذيعت الليلة عملية قتل الزميل الصحفي، "الحسيني أبوضيف" الذي جرى استهدافه في أحداث الاتحادية الدامية عام ٢٠١٢، والتي كانت واحدة من الجرائم الدموية التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي وجه أتباعه لاستهداف المتظاهرين المصريين، الذين خرجوا أمام الاتحادية للتعبير عن رفضهم لسياسات الإخوان.

وكان من بين تلك الأحداث التي أعقبت إصدار المعزول محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، ما عرف لاحقا بـ "أحداث الاتحادية" ديسمبر 2012، التي عرضتها الحلقتين 6 و7 من الاختيار 3 وظهرت فيهما بعض الشخصيات المرتبطة بهذه الفترة ارتباطا وثيقا.

وكان الزميل الشهيد الحسيني أبو ضيف، من بين الشخصيات التي ارتبطت بأحداث تلك الفترة والذي ظهر ضمن أحداث الحلقتين 6 و7 من مسلسل الاختيار 3، حيث ظهر الحسيني أبو ضيف، الذي بدأ مهام عمله والوجود ضمن هذه المظاهرات التي عرفت لاحقا بـ "أحداث الاتحادية"، للتغطية الصحفية التي كان مكلفا بها، قبل أن يستشهد بعد استهدافه من الإخواني محمود مكاوي، 12 ديسمبر 2012.

كان الشهيد الحسيني أبو ضيف يحضر في الخامس من ديسمبر عام 2012، كان يحضر اليوم الأخير من دورة تدريبية تابعة لنقابة الصحفيين، وبحسب من كانوا معه، ترك لحظة التكريم والحصول على الشهادات، وذهب مهرولاً إلى قصر الاتحادية حاملًا كاميرته؛ ليصور ويوثق الأحداث.

وفي تمام الثانية فجر 6 ديسمبر، تلقى رصاص خرطوش استقر في رأسه، ودخل مستشفى الزهراء بمصر الجديدة، قبل أن ينقل إلى مستشفى قصر العيني، في حالة وفاة إكلينيكية، نجمت عن إصابته.



وقد أطلق عليه حينها الشهيد الحي، لمصارعته الوفاة، لكن المستشفى أعلن عن رحيله في 12 ديسمبر 2012، بوحدة دكتور شريف مختار للحالات الحرجة بالقصر العيني، وذلك بعد أسبوع من إصابته.

وقد اتهمت أسرته جماعة الإخوان بقتله، وأرجعت سبب استشهاده الرئيسي إلى دعوة النفير العام التي دعا لها مكتب إرشاد جماعة الإخوان آنذاك بحجة حماية الرئيس وحماية القصر.

في موت الحسيني ابو ضيف

الحكاية كان اسمها مصر#شهيد_الكلمة

( الإختيار_3 ) pic.twitter.com/mbZwXC4QSO — Ashraf Diab (@AshrafD84340603) April 8, 2022

الحسيني ابو ضيف دا اللي اغتلوه الإخوان المجرمين التكفيريين في أحداث الاتحادية اخر 2012

يارب تكوني مفتكرينه مانكنش لينا ذاكرة السمكة ونتلهي فى الاكل والشرب

ناس ضحوا بحياتهم علشان احنا نشتكي من الغلا 😭😭😭

ربنا ينتقم من الاخوان ومن والهم🤲🤲 pic.twitter.com/wQ1bVsvsy1 — entsar ebrahim (@Zem5eQqn5dzqItZ) April 8, 2022