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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل العائدون الحلقة 7.. أمير كرارة يسعى للتصدي للعائدين من داعش

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة السابعة من المسلسل.

في مسلسل العائدون الحلقة 7، حذر محمد أبو داوود من تسلسل عناصر تنظيم داعش إلى مصر بعد تراجع قوتهم في الدول التي سيطروا عليها، وشدد على ضرورة تتبعهم لعدم زرع خلاياهم النائمة داخل مصر. 

وشهد مسلسل العائدون الحلقة 7، اجتماع بين محمود عبد المغني وأمير كرارة وأمينة خليل، لوضع خطة مواجهة للعائدين من داعش، وضرورة تجنيد شباب في هذا التنظيم لاسيما بعد استشهاد حسين (محمد فراج). 

 

مواعيد عرض مسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً. 

 

برومو مسلسل العائدون

طرح مؤخرًا البرومو الأول لـ مسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022 على مجموعة قنوات dmc وقناة دبي .

وظهر في البرومو كل من ابطال مسلسل العائدون أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني. 

 

أفيشات مسلسل العائدون 

طرح الفنان أمير كرارة البوستر الرسمى لـ مسلسل العائدون، عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، والذى تخوض به الماراثون الرمضاني 2022.

وعلق أمير كرارة قائلا: “العائدون رمضان 2022.. كرمك يا رب”.

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة". 

 

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”. 

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