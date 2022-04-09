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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي تظهر في GranTurismo Folgore خلال إعلان Formula E.. صور

مازيراتي  تظهر في GranTurismo
مازيراتي  تظهر في GranTurismo Folgore  خلال إعلان Formula E

احتل الجيل القادم من Maserati Granturismoمركز الصدارة في حدث بمناسبة الشراكة الجديدة للشركة الإيطالية مع Rokit Venturi Racing في بطولة Formula E الكهربائية ذات المقعد الواحد.

من المتوقع أن تصل سيارة GT الكهربائية قريبًا، حيث ظهرت بتمويه خفيف، ولكن من الواضح أن التصميم سيتطور بمهارة مقارنةً بالسيارة الحالية، بدلاً من إعادة ابتكارها جذريًا.

مازيراتي  تظهر في GranTurismo Folgore  خلال إعلان Formula E

شوهدت جران توريزمو فولجور الكهربائية سابقًا وهي تتداخل مع منشأة اختبار خاصة في إيطاليا العام الماض،. ثم تم تصويرها مع عوادم رباعية، مما يشير إلى أنها كانت نسخة تعمل بالبنزين.

 

تم إطلاق "لقطات التجسس" الرسمية لطراز ICEمن قبل مازيراتي نفسها وأظهرت كيف سيتطور تصميم منافس فيراري روما بمهارة، ولا تزال مودينا صامتة بشأن ما يكمن تحت غطاء المحرك، لكن من المحتمل أن يكون محرك Nettuno V6 الجديد، الذي تم تركيبه مع MC20 supercar، و V8 المشتق من Ferrari الذي تستخدمه Quattroporte، من الخيارات المحتملة.

ومن المقرر أن تحذو جران توريزمو أيضًا حذو جيبلي وليفانتي في تبني خيار هجين، لكن موقعها يجعل محرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لترًا، وتؤكد الصور الجديدة أن جران توريزمو ستحتفظ بالصورة الظلية الأنيقة لسابقتها ، بالإضافة إلى اسمها، ويبدو أنه يشبه ألفيري الذي طال انتظاره، والذي تم الكشف عنه كمفهوم منذ فترة طويلة مثل عام 2016.

مازيراتي  تظهر في GranTurismo Folgore  خلال إعلان Formula E

تأتي الصور في أعقاب إصدار مقطع فيديو العام الماضي، حيث استعرضت مازيراتي صوت أول مجموعة نقل حركة كهربائية، والتي سيتم تركيبها في سيارة 2022 Granturismo، وتظل التفاصيل الفنية غير مؤكدة، لكن البديل الكهربائي سيكون بلا شك الأسرع والأكثر فاعلية في مجموعة جرانتوريزمو.

مازيراتي  تظهر في GranTurismo Folgore  خلال إعلان Formula E

تقول مازيراتي إنها تعمل على ضمان أن تتمتع مجموعة نقل الحركة في السيارة الكهربائية "بصوت مميز، وهو بالفعل سمة فريدة من نوعها لجميع سيارات مازيراتي المجهزة بمحركات الاحتراق التقليدية"، وحتى الآن لم يتضح بعد كيف سيتم تحقيق ذلك، لكن من غير المحتمل أن تقوم الشركة بإعادة إنشاء ضجيج محركاتها V6أو V8بشكل مصطنع.

مازيراتي  تظهر في GranTurismo Folgore  خلال إعلان Formula E

تجري الاختبارات في مرافق خاصة وعلى الطرق المحيطة، مما يعني أنه من المحتمل أن تظهر النماذج الأولية المموهة قريبًا في الأماكن العامة، مما يعطي مزيدًا من الأدلة حول ما يمكن توقعه من السيارة الجديدة.

Ferrari Quattroporte MC20 Nettuno Rokit Venturi Racing Formula E

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