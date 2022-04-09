الكنيسة الإنجيلية تزور مستشفي سرطان الاطفال وتوزع فوانيس رمضان بالاقصر

زار وفد من الكنيسة الإنجيلية بالأقصر والكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال في الصعيد لتقديم الدعم المعنوى للاطفال المرضي ورسم الابتسامة على وجوههم.

وضم الوفد عدد القساوسه والمتطوعين الذين تفقدوا اقسام المستشفي المختلفة وأشادوا بالمستوي الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضي.

ووزع الوفد عشرات الهدايا والألعاب وفانوس رمضان على الأطفال المرضي وسط أجواء من البهجة والسعادة.

كما تم تنظيم محاضرة سريعة ومبسطة للاطفال بعنوان كيف تركز على الإيجابيات وكذلك محاضرة عن الدعم المعنوى والنفسي.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر للوفد الكنسي مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضي داخل المستشفي وعلى حالتهم الصحية والنفسية مؤكدا أن المستشفي تفتح ذراعيها دائما لكافة المؤسسات والمبادرات لتقديم الدعم المعنوى للاطفال المرضي.

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