أخبار التكنولوجيا| خبراء يحذرون من تشفير ماسنجر.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo3

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات جديدة أن ساعة سامسونج الذكية القادمة Galaxy Watch5 Pro ستحصل علي عدد من الميزات لأول مرة في تاريخ سلسلة Galaxy Watch منها حصولها علي بطارية ضخمة توفر لها حوالي يومين من الاستخدام.

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعتزم إطلاق أول شاحن بفتحة من نوع USB-C بقدرة شحن 35 واط، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقة في إتاحة خيارات متعددة للمستخدمين حيث تحتكر شركة آبل علي مستخدميها الشواحن بمنفذ Lightning فقط.

يضم تطبيق إنستجرام Instagram الكثير من الميزات المعلنة والتي يستخدمها الفئة الشبابية الذين يمثلون أغلب جمهور المنصة الاجتماعية، ولكن أيضا على الرغم من ذلك فإن هناك الكثير من الحيل المخفية في التطبيق والتي لا يعرفها الكثيرون.

أزالت جوجل العديد من التطبيقات من متجر Play الخاص بها بعد أن اكتشفت الشركة أن هذه التطبيقات كانت تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين بما في ذلك الموقع وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.

ينتظر مستخدمو شركة شاومي الصينية إطلاق هاتف Xiaomi 12 Lite 5G ،أرخص هاتف رائد من الشركة، والذى سيقدم عددا من الإمكانات الكبيرة منها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا فائقة الدقة.

تعتزم شركة ميتا Meta المالكة لتطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger إطلاق ميزة التشفير الكامل له من طرف لطرف قريبا، الأمر الذى يعني أن أي طرف ثالث خارج طرفي المحادثة، لن يستطيع أن يتجسس على الرسائل الموجودة في التطبيق.

أطلقت شركة ريلمي الصينية منذ أسابيع تحفة جديدة لسوق الهواتف الذكية من الفئة الرائدة وهو هاتف Realme GT Neo3 في الصين، الذى يتمتع بعدد من التقنيات التى تصدر لأول مرة مثل تقنية الشحن السريع بمعدل 150 واط ، وإلى جانب مواصفاته الأخرى استطاع الهاتف أن يتحدى هواتف الفئة الرائدة من شركتى سامسونج وشاومي.