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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| خبراء يحذرون من تشفير ماسنجر.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo3

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات جديدة تكشف حصول ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro على بطارية عملاقة


كشفت تسريبات جديدة أن ساعة سامسونج الذكية القادمة Galaxy Watch5 Pro ستحصل علي عدد من الميزات لأول مرة في تاريخ سلسلة Galaxy Watch منها حصولها علي بطارية ضخمة توفر لها حوالي يومين من الاستخدام.

 

آبل تعتزم إحداث نقلة نوعية في منتجاتها بإطلاق أول شاحن USB-C ثنائي المنافذ

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعتزم إطلاق أول شاحن بفتحة من نوع USB-C بقدرة  شحن 35 واط، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقة في إتاحة خيارات متعددة للمستخدمين حيث تحتكر شركة آبل علي مستخدميها الشواحن بمنفذ Lightning فقط.

 

أفضل 3 حيل في تطبيق إنستجرام لا يعرفها الكثيرون

يضم تطبيق إنستجرام Instagram الكثير من الميزات المعلنة والتي يستخدمها الفئة الشبابية الذين يمثلون أغلب جمهور المنصة الاجتماعية، ولكن أيضا على الرغم من ذلك فإن هناك الكثير من الحيل المخفية في التطبيق والتي لا يعرفها الكثيرون.  

 

جوجل تحذف عددا من التطبيقات على متجرها

أزالت جوجل العديد من التطبيقات من متجر Play الخاص بها بعد أن اكتشفت الشركة أن هذه التطبيقات كانت تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين بما في ذلك الموقع وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.

 

شاومى تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi 12 Lite 5G بمواصفات جبارة وسعر ومنافس

ينتظر مستخدمو شركة شاومي الصينية إطلاق هاتف Xiaomi 12 Lite 5G ،أرخص هاتف رائد من الشركة، والذى سيقدم عددا من الإمكانات الكبيرة منها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا فائقة الدقة.

 

خبراء يحذرون من تشفير ماسنجر: يمنع كشف جرائم التحرش بالأطفال ويدعم الإرهابيين

تعتزم شركة ميتا Meta  المالكة لتطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger إطلاق ميزة التشفير الكامل له من طرف لطرف قريبا، الأمر الذى يعني أن أي طرف ثالث خارج طرفي المحادثة، لن يستطيع أن يتجسس على الرسائل الموجودة في التطبيق.

 

يتحدى هواتف سامسونج وشاومى.. سعر ومواصفات ريلمي Realme GT Neo3

أطلقت شركة ريلمي الصينية منذ أسابيع  تحفة جديدة لسوق الهواتف الذكية من الفئة الرائدة وهو هاتف Realme GT Neo3 في الصين، الذى يتمتع بعدد من التقنيات التى تصدر لأول مرة مثل تقنية الشحن السريع بمعدل 150 واط ، وإلى جانب مواصفاته الأخرى استطاع الهاتف أن يتحدى هواتف الفئة الرائدة من شركتى سامسونج وشاومي.

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