أبو جبل: «جنش ماقليش القاضية ممكن ولا اتخانقت معاه»|فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك.

ونفى محمد أبو جبل أنه شائعة أن علاقتة مع باقي حراس المرمى ليست جيدة.

وأضاف حارس نادى الزمالك، أنه لم يتخانق مع محمود جنش عندما قال له "القاضية ممكن".

ولفت محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك، أن محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى صديقه وجاره ايضا.

فوز الزمالك



فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز؛ ليهدد صدارة الأهلي للمسابقة المحلية بتعادله مع الأحمر بنفس رصيد النقاط.