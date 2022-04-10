الاختيار 3 ..جاسوس في مؤسسة الرئاسة ..خيرت الشاطر يوجه لطمة قوية لمرسي

واصل مسلسل الاختيار 3، كشف فضائج وجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، (حكمت البلاد من يونيو 2012 إلى يوليو 2013) ضد الشعب المصري وترهيبه وتوعده قبل أن يرفضها ويثور عليها في 30 يونيو 2013.

تحويل أحمد عبد العاطي لـ جاسوس

وعرضت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3، كواليس تحويل أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى "جاسوس" لمكتب الإرشاد داخل مؤسسة الرئاسة، ينقل لهم تحركات الرئيس المعزول محمد مرسي، ويبلغهم بما يجري داخل قصر الاتحادية أولا بأول.

وأبرزت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3، اقتراح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقائد الأركان حينها، على المعزول محمد مرسي إقامة حوار وطني بين كل القوى السياسية لحل الأزمة التي تلت إصدار مرسي الإعلان الدستوري المكمل، وتخفيف حدة الاحتقان بالشارع ضد مرسي وجماعته قبل دخول البلاد في نفق مظلم.

ونظرا لرفض القوى والأحزاب السياسية التواصل مع المعزول محمد مرسي وجماعته بعد إصدار الإعلان الدستوري المكمل؛ اقترح السيسي على محمد مرسي في لقاء معه، إقامة اللقاء برعاية القوات المسلحة، وهي جهة حيادية، تستطيع جمع الفرقاء، والتوصل إلى حل يخرج مصر من أزمتها.

وقبل ذلك، تشاور السيسي مع قيادات القوات المسلحة في أمر البلاد، وحالة الاحتقان الراهنة، وكان رأيه أن حالة الانشقاق الراهنة في ذلك الوقت؛ لا يمكن استمرارها، لأن الوضع أصبح صعبا، وقابل للانفجار في أي وقت.

وعلى الفور أبلغ أحمد عبد العاطي، مدير مكتب المعزول محمد مرسي، مكتب الإرشاد وتحديدا خيرت الشاطر نائب المرشد بزيارة الفريق السيسي إلى مؤسسة الرئاسة، ليطلب بعدها الشاطر من مرسي التدخل وإخراج السيسي من الصورة، وأعلنت رئاسة الجمهورية فيما بعد غيابها عن الحوار الوطني.

وفي التقرير التالي يرصد موقع "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن المحرك الإخواني أحمد عبد العاطي.

من هو الإرهابي أحمد عبد العاطي

ولد أحمد عبد العاطي - في الزقازيق الشرقية في 13 أكتوبر 1970، وحاصل على بكالوريس العلوم الصيدلية من جامعة الزقازيق متزوج وله ثلاثة من الأولاد، واعتقل مرة واحدة لمدة ستة أشهر في العام 1998 وكان من ضمن المحالين للمحاكمة العسكرية في العام 2006 وأخذ حكم بخمس سنوات.

وعين أحمد عبد العاطي مديرا لمكتب المحمد مرسي، من خلال قرار جمهوري في أواخر يوليو 2012، وتم عزله في 3 يوليو 2013، ثم ألقي القبض عليه، وهو أحد أعوان خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة.

وتربى عبد العاطي على يد قيادات جيل الوسط بالجماعة قبل أن يصبح أحد حاملي مفاتيح ملف النقابات ومشرف العمل الطلابي في الجماعة الإرهابية.

وانضم عبد العاطي لجماعة الإخوان في العام 1988 مع دخوله كلية الصيدلة، حيث تعرف على شباب الجماعة وانضم لهم متأثرا باعتقال جده ضمن أعضاء من الجماعة في محنة 1954 ليكمل المشوار.

وكان يسمى "عصفورة" جماعة الإخوان الإرهابية داخل مؤسسة الرئاسة بما فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث يبلغهم بتفاصيل الأحداث داخل المؤسسة الرئاسية أولًا بأول.

وعاد عبد العاطي إلى مصر بعد انتهاء حكم مبارك في فبراير2011 ، بعد هروبه من السجن في عهد مبارك ضمن 26 قيادة إخوانية فيما عرف بقضية "ميليشيات الأزهر" في العام 2006، ومع انطلاق الحملة الانتخابية لـ خيرت الشاطر في سباق الرئاسة، برز اسم عبد العاطي كأحد منسقي الحملة ثم بعد ذلك كمنسق للحملة الرئاسية لـ محمد مرسي، ليكمل مسيرة باقي أفراد الحملة الانتخابية للعمل في قصر الرئاسة.

أحمد عبد العاطي والنائب العام

وظهر لأول مرة بعد نجاح مرسي في يوم الخميس 11 أكتوبر 2012، في دور المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، حيث أذاع أول حديث له بعد عودته إلى مصر، وكان إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيينه سفيرا لمصرفي الفاتيكان في ثاني أخطر قرار يتخذه الرئيس المعزول ويتراجع عنه في وقت لاحق بعد ضغط قضائي واسع.

واعتقل عبد العاطي لأول مرة عام 1998 لمدة 6 أشهر، وكان يبلغ من العمر حينها 28 عامًا، واعتقل مرة أخرى في العام 2006، إلى جانب العشرات من القياديين والنشطين في جماعة الإخوان من بينهم خيرت الشاطر، وذلك بصفته أحد المتهمين الرئيسيين في القضية الشهيرة المعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، وحُكم على عبد العاطي في هذه القضية بالسجن 5 سنوات.

ودار حوار خلال الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3، بين خيرت الشاطر وأحمد عبد العاطي، فقال الشاطر إن "كل الأحزاب والقوى المدنية تعلن قبولها دعوة السيسي"، ليأتي رد عبد العاطي: "هنتصرف إزاي يابشمهندس، نقعد معاهم ونفرض رأينا؟".

ثم رد الشاطر: "لا طبعا رئيس الجمهورية لما وجه الدعوة محدش عبرنا، ولما ييجي وزير الدفاع يوجه الدعوة كله يلهث عشان يبقى موجود، واحنا كمان نبقى موجودين لا طبعا مينفعش كدة، بالبلدي يعني يبقى السيسي جاب فينا جون"، وهنا رد عبدالعاطي: صح كده الريس هيبقى شكله وحش خالص، وطرح تساؤل طب والعمل؟، فقال له الشاطر: "كلم الدكتور مرسي قوله يتدخل فورا لأنه مش هينفع أبدا السيسي يقعد معاهم من غيرنا، قوله يشوف حل".

مسلسل الاختيار 3، يعرض يوميا على قناة أون، ومن بطولة مجموعة من في مقدمتهم أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وخالد زكي وهيدي كرم محمود البزاوي وصبري فواز ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار 3، يعرض لفترة مهمة من تاريخ مصر شهدت أحداثا تورطت جماعة الإخوان الإرهابية فيها وعرضت البلاد برمتها للخطر وكانت سببا في خروج المصريين ضد الجماعة ورئيسها.