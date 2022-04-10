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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تنافس آيفون بهاتف 5G بكاميرات مميزة

هاتف Honor Play6T
هاتف Honor Play6T Pro

كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفين جديدين ضمن سلسلة هواتفها الشهيرة (Play)، والتي تتضمن مواصفات هاتفها الجديد "Play 6T Pro" إمكانيات قوية والذي سيكون من بين أقوى المنافسين من الهواتف العاملة بشبكات 5G بأسعار جذابة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف هونر Play 6T Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 810 5G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس، مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

 

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سعر ومواصفات هاتف هونر Play 6T Pro

ويمتاز هاتف هونر Play 6T Pro، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.7 بوصة، دقة عرضها 2388 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل سطوعها يبلغ 391 شمعة في المتر المربع.

ويقدم هاتف هونر Play 6T Pro، كاميرا خلفية مزدوجة بتصميم مشابه لهواتف آيفون 12 و 13، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

هاتف Honor Play6T Pro

ويأتي هاتف Honor Play6T Pro، مزودا بواجهة المستخدم من شركة هونر  Magic UI 5.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وزودته هونر ، بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، ويحتوي هاتف Play 6T Pro على قارئ لبصمات الأصابع، وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات.

ويتوفر هاتف Honor Play6T Pro، بهيكل بأبعاد 163.4×74.7×7.5 ملميتر، ويزن 175 جرام، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، في 3 ألوان هي: الفضي والأسود والوردي، مقابل سعر حوالي 220 دولار (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري).

هاتف Honor Play6T Pro
هونر سلسلة Play Play 6T Pro سعر ومواصفات هاتف هونر هونر Play 6T Pro Honor Play6T Pro

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