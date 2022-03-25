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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاقه عالميا.. سعر ومواصفات هاتف هونر X8 في السعودية

هاتف هونر HONOR X8
هاتف هونر HONOR X8

كشفت شركة هونر Honor، عن أحدث إصدارات سلسلة X خلال الأسبوعين الماضيين، حيث توفر هاتف Honor X8 في الصين كأول أسواقه مقابل سعر حوالي 191 دولار، والآن يتوفر الهاتف على مستوى العالم.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت هونر النسخة العالمية من هاتف HONOR X8 للبيع في أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث ستطرح الهاتف للبيع بدءا من اليوم الموافق 24 مارس، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الفضي والأسود والأزرق.

 

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سعر هاتف HONOR X8 في السعودية

يأتي هاتف هونر HONOR X8، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 x 2388 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف هونر HONOR X8 الجديد، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة أخرى للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف هونر HONOR X8 الجديد، على بطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5  وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 4.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتم تشغيل هاتف هونر HONOR X8 الجديد، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 690، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 126 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

ويتوفر هاتف هونر HONOR X8 في السعودية مقابل سعر 929 ريال سعودي.

وبينما يبلغ سعر هاتف هونر HONOR X8 في الإمارات حوالي  899 درهما إماراتيا. 

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