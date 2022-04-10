خلال لقائه وكيل التعليم.. محافظ أسيوط يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، لبحث تطبيق ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 تنفيذًا للكتاب الدوري رقم 7 بتاريخ 6 أبريل 2022، والصادر من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن استكمال المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة، وذلك حرصًا على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسات العامة للمنظومة لدعم الاستقرار والثبات الإداري.

وقال محافظ أسيوط إنه تم اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية بناءً على ما انتهت إليه الاجتماعات الدورية لمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية ومديري إدارات التعليم المختلفة "عام - فني – مجتمعي – تربية خاصة" بعد مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022، ومراعاة جميع الكتب الدورية والقرارات والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والإمكانيات المتاحة لجميع المدارس.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحانات وتحقيق أعلى الدرجات.

ولفت إلى أنه تمت مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات، منوها إلى عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ورؤساء القطاعات المختلفة للاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتوفير جميع الاحتياجات، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات وتزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي ومعظمها اختيارية ومباشرة ووفقًا للضوابط المنظمة لذلك.