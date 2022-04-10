عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سحابة غامضة تثير الرعب في ألاسكا.. ما القصة

صدى البلد

أثارت سحابة غريبة فوق جبال "ليزي" في ألاسكا مخاوف السكان، كما أدرجها البعض تحت بند المؤامرات، ليظل الأمر مبهمًا حتى أنه جرت تحقيقات عديدة حول أصل تلك السحابة الغريبة من قبل المسئولين.

أثارت الصور المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدلاً عبر الإنترنت حول ما يمكن أن يكون السبب وراء التكهنات التي تتراوح من تحطم طائرة إلى سقوط جسم غامض من السماء، وحتى وصلت التحليلات إلى أنه سلاح روسي مرتبط بالصراع في أوكرانيا.

txt

بسبب كورونا .. قتل كلاب بطريقة بشعة في الشارع

txt

الحظ السيئ.. رادار يلتقط كلبا يقود سيارة على طريق سريع

جذب الجسم الغريب الذي تم رصده يوم الكثير من الاهتمام لدرجة أن قوات ولاية ألاسكا ومركز تنسيق الإنقاذ في ألاسكا بدأوا تحقيقًا، وأوضحت السلطات أنها مجرد نفاثة من طائرة تجارية.

وأصدرت القوات الحكومية بيانًا جاء فيه: "لم ترد أي تقارير عن تأخر الطائرات أو وقوع حادث تحطم طائرة"، وقام فريق إنقاذ على متن طائرة هليكوبتر بمهمة حول منطقة Lazy Mountain هذا الصباح ولم يعثر على أي شيء مريب ولم تكن هناك علامات على تحطم طائرة.

وقال المسئولون في وقت لاحق: "كشفت تحقيقات أخرى أن طائرة تجارية كبيرة كانت تحلق في تلك المنطقة في وقت قريب من التقاط الصور ومقاطع الفيديو، كما تم الاتصال بالطائرة والإبلاغ عن عمليات طيران عادية في طريقها إلى مطار جون  كنيدي في نيويورك".

txt

ميجان ماركل تقطع آخر روابطها بـ العائلة المالكة

txt

على بعد 13.5 مليار سنة ضوئية.. العلماء يكتشفون أبعد مجرة على الإطلاق


فيما يعتقد الجنود أن الصور ومقاطع الفيديو أظهرت نفاثًا من الطائرة التجارية جنبًا إلى جنب مع شروق الشمس مما تسبب في مشهد فريد من نوعه في الغلاف الجوي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

أسعار الخضراوات والفواكه تنخفض 50% خلال 20 يوما.. تفاصيل بالفيديو

اتحاد الكرة يقرر رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. قتل كلاب بطريقة بشعة في الشارع

الحظ السيئ.. رادار يلتقط كلبا يقود سيارة على طريق سريع

أكثر من 66 مليون سنة.. العثور على ساق ديناصور وجلده بحالة جيدة

جرفته الأمواج .. مخلوق يفزع سكان مدينة بوندي في أستراليا |شاهد

ميجان ماركل تقطع آخر روابطها بـ العائلة المالكة

على بعد 13.5 مليار سنة ضوئية.. العلماء يكتشفون أبعد مجرة على الإطلاق

مزيج من الإيجابية والسلبية.. عواقب وخيمة تسببها السوشيال ميديا على الأطفال

صنع في الفضاء.. إيلون ماسك يختبر إنتاج شرائح لحم مزيفة

ترشيحاتنا

الزمالك: غياب بن شرقي مباراتين.. وعودة الونش أمام فاركو

بنكا "الأهلي" و"مصر":حصيلة بيع شهادات الـ 18% تلامس حاجز نصف تريليون جنيه في 3 أسابيع

قرار رسمي.. أحمد شوبير: رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر

«العائدون».. كيف كانت داعش تخطط لإعادة الإرهابيين إلى البلاد لزرع الفوضى؟|باحث يجيب

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

طرح مزاد اللوحات الإلكترونية بالسعودية.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

رامى صبري وأصالة يحضران لعمل فني جديد .. صور

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. صور

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فيديو

أسعار الخضراوات والفواكه تنخفض 50% خلال 20 يوما.. تفاصيل بالفيديو

لم أتعرض للإهانة من رامز جلال.. تصريحات مثيرة لـ صابرين مع العرافة

لوسي وحنان مطاوع.. فنانون استعانوا بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسلاتهم

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ