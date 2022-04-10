سحابة غامضة تثير الرعب في ألاسكا.. ما القصة

أثارت سحابة غريبة فوق جبال "ليزي" في ألاسكا مخاوف السكان، كما أدرجها البعض تحت بند المؤامرات، ليظل الأمر مبهمًا حتى أنه جرت تحقيقات عديدة حول أصل تلك السحابة الغريبة من قبل المسئولين.

أثارت الصور المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدلاً عبر الإنترنت حول ما يمكن أن يكون السبب وراء التكهنات التي تتراوح من تحطم طائرة إلى سقوط جسم غامض من السماء، وحتى وصلت التحليلات إلى أنه سلاح روسي مرتبط بالصراع في أوكرانيا.

جذب الجسم الغريب الذي تم رصده يوم الكثير من الاهتمام لدرجة أن قوات ولاية ألاسكا ومركز تنسيق الإنقاذ في ألاسكا بدأوا تحقيقًا، وأوضحت السلطات أنها مجرد نفاثة من طائرة تجارية.

وأصدرت القوات الحكومية بيانًا جاء فيه: "لم ترد أي تقارير عن تأخر الطائرات أو وقوع حادث تحطم طائرة"، وقام فريق إنقاذ على متن طائرة هليكوبتر بمهمة حول منطقة Lazy Mountain هذا الصباح ولم يعثر على أي شيء مريب ولم تكن هناك علامات على تحطم طائرة.

وقال المسئولون في وقت لاحق: "كشفت تحقيقات أخرى أن طائرة تجارية كبيرة كانت تحلق في تلك المنطقة في وقت قريب من التقاط الصور ومقاطع الفيديو، كما تم الاتصال بالطائرة والإبلاغ عن عمليات طيران عادية في طريقها إلى مطار جون كنيدي في نيويورك".



فيما يعتقد الجنود أن الصور ومقاطع الفيديو أظهرت نفاثًا من الطائرة التجارية جنبًا إلى جنب مع شروق الشمس مما تسبب في مشهد فريد من نوعه في الغلاف الجوي.