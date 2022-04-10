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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حول العالم.. اكتشاف ٥٥٠٠ فيروس في المحيطات

صدى البلد

تم العثور على ما لا يقل عن 5500 نوع جديد من الفيروسات من المحيطات في جميع أنحاء العالم، مما دفع الباحثين إلى اقتراح المزيد من الفئات لتصنيفها لالتقاط تنوعها بشكل صحيح.

جمع هذا التقدم ، بقيادة فريق دولي من الباحثين ، تحليلات التعلم الآلي مع الأشجار التطورية التقليدية من خلال تقييم 35000 عينة مياهشاملة من جميع أنحاء العالم لتحديد الجديد.

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أوضح الباحثون أنه تمت دراسة "شريحة صغيرة فقط" من آلاف أنواع الفيروسات التي تضر بالبشر والنباتات والحيوانات، بحسب ما نشرتصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

ذكرت النتائج ، التي نُشرت يوم الخميس في مجلة Science ، أن أنواع الفيروسات المكتشفة حديثًا لا تمثل فقط شعب فيروسات الحمضالنووي الريبي المعروف الخمسة - أو مستوى التصنيف - ولكنها أشارت أيضًا إلى أن هناك حاجة إلى خمس شعب جديدة على الأقل لالتقاطتنوع النتائج.  

قال باحثون إنه في حين أن المئات من أنواع فيروسات الحمض النووي الجديدة تتلاءم مع التقسيمات الحالية ، يمكن الآن تجميع آلافالأنواع الأخرى في خمس شعب جديدة مقترحة.

 

وهي تشمل Taraviricota و Pomiviricota و Paraxenoviricota و Wamoviricota و Arctiviricota.

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تمت الإشارة إلى أن المجموعة الأكثر وفرة من الأنواع التي تم تحديدها حديثًا تنتمي إلى شعبة Taraviricota المقترحة.

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