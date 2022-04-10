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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

محمد صلاح
محمد صلاح

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم النجم المصري محمد صلاح، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  لتشجيع النجم المصري محمد صلاح قبل بداية مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

دي بروين VS محمد صلاح.. التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وليفربول بالبريميرليج

وتصدر اسم محمد صلاح قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا لتشجيع النجم المصري محمد صلاح، قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، كالاتي:

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع :أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو - هندرسون - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

مانشستر سيتي ضد ليفربول

يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

وخاض فريق مانشستر سيتي 30 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 23 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 3 في مناسبات.

سجل فريق مانشستر سيتي 70 هدفا في الدوري الإنجليزي وهو أقوى خط هجوم بعد ليفربول، بينما يملك أقوى خط دفاع حيث استقبل 18 هدفا فقط.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في خطف نقاط المباراة الثلاث من مانشستر سيتي، وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي.

ولعب ليفربول 30 لقاء في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 22 مباراة مباراة، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر مواجهتين فقط.

ويمتلك فريق ليفربول أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي برصيد77 هدفا، وثاني أقوى خط دفاع بعد مانشستر سيتي باستقبال شباكه 20 هدفا.

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل ليفربول ومانشستر سيتي 2-2.
ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي

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