محمد صلاح يتصدر تريند تويتر قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم النجم المصري محمد صلاح، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لتشجيع النجم المصري محمد صلاح قبل بداية مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتصدر اسم محمد صلاح قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا لتشجيع النجم المصري محمد صلاح، قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، كالاتي:

يارب يارب يارب 🤲

سجده وفرحه لعبدك محمد صلاح اليوم 🙏 pic.twitter.com/Vemz3WEFWU — MoSalah ⚽️👑 (@jopeetr) April 10, 2022

بقدر كم كان إنقاذ تاريخي ولا يُنسى، بقدر كم كان ستونز محظوظًا أن الكرة مرت بين قدمي صلاح. pic.twitter.com/x45KUJ68NY — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) April 10, 2022

محمد صلاح عن مباراة مانشستر سيتي:



"علينا أن نحقق الفوز."



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rwBwehtGaG — راشــد | 6️⃣🏆 (@RNLFC) April 10, 2022

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع :أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو - هندرسون - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

مانشستر سيتي ضد ليفربول

يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

وخاض فريق مانشستر سيتي 30 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 23 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 3 في مناسبات.

سجل فريق مانشستر سيتي 70 هدفا في الدوري الإنجليزي وهو أقوى خط هجوم بعد ليفربول، بينما يملك أقوى خط دفاع حيث استقبل 18 هدفا فقط.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في خطف نقاط المباراة الثلاث من مانشستر سيتي، وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي.

ولعب ليفربول 30 لقاء في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 22 مباراة مباراة، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر مواجهتين فقط.

ويمتلك فريق ليفربول أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي برصيد77 هدفا، وثاني أقوى خط دفاع بعد مانشستر سيتي باستقبال شباكه 20 هدفا.

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل ليفربول ومانشستر سيتي 2-2.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.