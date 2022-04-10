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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب رحيل كيروش.. شوبير لـ أعضاء اتحاد الكرة: أرجو الصمت قليلا

أحمد شوبير
أحمد شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلي أعضاء اتحاد الكرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير في تويتة له: “ارجو من الساده اعضاء اتحاد الكرة الصمت قليلا لحين اختيار المدرب الجديد لأن آراءهم متباينه ما بين المدرب المصري والاجنبي لذلك الصمت افضل كثيرا من الكلام في هذه الفترة”.

قرار رسمي.. أحمد شوبير: رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر

بذل جهدا كبيرا مع المنتخب.. تفاصيل جلسة اتحاد الكرة مع كيروش

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد ، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية التي وصل فيها المنتخب إلي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل رحيل كيروش الذي بالفعل تم انتهاء تعاقده مع المنتخب المصري منذ عدم تأهله لكأس العالم بناء على التعاقد المنصوص في العقد.

وأكدت المصادر أن ما تم تسريبه عن فسخ التعاقد بالتراضي غير صحيح، وهذا ما نود قوله أن الغرض من الاجتماع مع كيروش كان الوصول لاتفاق مميز للتعاقد مع كيروش مجدداََ.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة بديل كارلوس كيروش فى المنتخب بعد رحيله عن قيادة الفراعنة رسميا بالتراضى.

وأشار إلى أن، لن يتم الإعلان عن أسماء مطروحة خلال هذه الساعات حرصاََ من المجلس على عدم إثارة الجماهير.  

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