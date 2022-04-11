أسرار النجاح.. رائدة أعمال لـ صدى البلد: بدأت مشروعي بدون رأس مال

حلت مجموعة من رائدات الأعمال، كضيفات على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورتهن حول مشروعاتهن التي بدأت بأقل الإمكانيات، وحققن من خلالها عدة نجاحات ملهمة.

قالت أغابي عياد، منظمة الحفلات، والمتخصصة في مجال حفلات الأطفال: أنها بدأت مشروعها بعد تخرجها من الجامعة وزواجها، ثم انجابها لطفلتها الأولى، وانتقالها إلى خارج القاهرة، نتيجة حرصها على التواجد مع طفلتها وتحقيق ذاتها في نفس الوقت، كما أنها بدأت مشروعها بدون رأس مال والاعتماد على رسومات والدها.

و أضافت "عياد" خلال ندوة "صدى البلد"، أنها بدأت مشروعها بداية متواضعة باستخدام الزينة التقليدية الخاصة بأعياد الميلاد، وطورت قدراتها من خلال التحول إلى استخدام الآلات والتكنولوجيا، والاطلاع على الأفكار الجديدة.

ولفتت منظمة الحفلات، إلى أن طبيعة الاحتفالات في مصر تغيرت حيث ظهرت أنواع جديدة خاصة بالمولود حديثا، بداية من يوم اعلان جنس المولود، تزين غرفة الولادة، العقيقة، والسبوع.

كما أشارت رائدة الأعمال إلى، أن شكل الاحتفالات في مصر تغير في الفترة الأخيرة وأصبحت مطالب العملاء مختلفة، حيث يتطلعوا إلى حفلة كاملة يستمتع بها الضيوف بكل الوسائل، بالإضافة إلى أن المصريين يحبوا الاحتفال بطبيعتهم، وابتكروا أشكال جديدة له مثل الاحتفال بأول يوم مدرسة للطفل.

و قالت " أغابي" أن جميع الأفكار و المواد الخام اللازمة للعمل في مجال تنظيم الحفلات متاحة الآن في مصر، وظاهرة الاحتفالات الجديدة لن تختفي بل على العكس ستكبر مع الوقت.

و أوضحت أن الوصول إلى الحفل المثالي من وجهة نظر العميل يتم من خلال معرفة شخصيته و رغبته في أي نوع من الحفلات، وأيضا ما يحب الطفل من شخصيات كرتونية للاستعانة بها في اعداد الديكور.

تنظيم الحفلات

و أضافت "عياد" أن العمل في تنظيم الحفلات مربح وممتع ويحتاج الكثير من التجربة، كما نصحت أي شخص لديه الموهبة أن يقوم ببدء مشروعة الخاص.

و أشارت "أغابي" إلى أهمية أن يختار أي شخص يرغب بعمل مشروع صغير اسم جذاب خاص بمشروعه، فالاسم من أهم العوامل التي تساعد على نجاح المشروع، مع الحفاظ على تقديم خدمة جيدة بجودة مرتفعة لكسب ثقة العملاء.