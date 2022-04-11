مسؤول أوكراني كبير يكشف: الهجوم الروسي في إقليم دونباس بدأ بالفعل

قال مسؤول أوكراني رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن الهجوم الروسي في منطقة دونباس الشرقية بدأ، محذرا من أن موسكو تواصل حشد القوات هناك.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانى، فاديم دينيسينكو، في تصريحات على التلفزيون الوطني "من وجهة نظري، بدأ هذا الهجوم الكبير (في شرق أوكرانيا) بالفعل".

وأضاف: "علينا أن نفهم أنه لن يكون تكرارًا لما حدث في 24 فبراير، عندما بدأت الضربات الجوية والانفجارات الأولى وقلنا (بدأت الحرب).. لكن لقد بدأ بالفعل الهجوم الكبير بحكم الأمر الواقع".

وقال مسؤولون أوكرانيون وغربيون في الأيام الأخيرة إنهم لاحظوا تحركات القوات الروسية إلى دونباس بعد انتكاسات كبيرة لموسكو في محاولة للسيطرة على كييف.

وأوضح دينيسينكو "الروس يكدسون قواتهم"، لافتًا إلى أنهم يواصلون إعادة نشر قواتهم ومعداتهم في منطقتي دونيتسك ولوجانسك".

وأشار "نعم، لا توجد حتى الآن معارك كبيرة تتم مناقشتها كثيرًا في الأيام القليلة الماضية. لكن بشكل عام يمكننا القول أن الهجوم قد بدأ بالفعل".

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الإثنين، انتظار بلاده وصول المعدات العسكرية من الحلفاء من أجل بدء معركة تحرير إقليم دونباس الأوكراني.

فيما قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إن الأسبوع المقبل سيكون صعبا للغاية حيث ستنتقل روسيا إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في شرق البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قال زيلينسكي في خطابه الأخير، “لن يقل الأسبوع المقبل أهمية عن الأسبوع السابق. ستكون متوترة بنفس القدر بل وستكون أكثر مسؤولية. ستكون روسيا أكثر خوفًا. خائفة من أن الحقيقة يجب أن يتم الاعتراف بها. القوات الروسية ستنتقل إلى عمليات أكبر في شرق أوكرانيا. يمكنهم استخدام المزيد من الصواريخ ضدنا، وحتى المزيد من القنابل الجوية”.

وكان مسؤول أوكراني، حذر الخميس الماضي، السكان في الشرق من أن لديهم “فرصة أخيرة” للهروب قبل هجوم روسي كبير متوقع في دونباس.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال سيرجي جايداي، حاكم لوجانسك: "قد تكون هذه الأيام القليلة هي الفرصة الأخيرة للمغادرة وكانت روسيا تحاول قطع جميع الطرق الممكنة لإخراج الناس".