31 - 9.. ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي في صناعة الأهداف

سلط مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي الضوء على أبرز ثلاثة لاعبين ساهموا في صناعة الأهداف فى الدورى الإنجليزى خلال الموسم الحالي.

قال مكرم الحزقي عبر تصريحات خاصة لصدى البلد:

كرة القدم تلعب بالعقل قبل القدمين وفكر اللاعب والقرار والجودة والدقة العالية في التمرير بكافة أنواعه خاصة بينية وقطرية في الثلث الأخير لمنطقة المنافس.

تابع: التمريرة الأخيرة الأسيست أو المفتاحية أحيانا تكون أصعب بكثير من الإنهاء وتسجيل الأهداف مهما كانت وضعية المهاجم أمام المرمى.

أضاف: الأفكار و الأساليب تطورت واليوم صناعة الفرص وحتى اللعب لم تعد حكرا على مركز صانع اللعب أصبحت دورا يقوم به لاعب آخر حتى وإن كان في مركز الظهير لكن

في ظل مناخ تكتيكي ملائم لذلك خير مثال.

وقال ايضا: هؤلاء 3 أكثر من صنع أهداف هذا الموسم في جميع المسابقات 2021.2022

نجم فريق ليفربول الإنجليزي ألكسندر أرنولد 17

آندي روبرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي 14

نجم فريق مانشستر سيتي البرتغالي جواو كانسيلو 9

تعادل فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع مضيفه مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما، فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز كيفين دى بروين الهدف الأول لصالح مان سيتي ضد ليفربول في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، ثم نجح النجم البرتغالى دييجو جوتا في تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

أضاف البرازيلى جابرييل خيسوس الهدف الثانى لصالح مانشستر سيتي فى الدقيقة 37 من زمن المباراة، ونجح السنغالى ساديو ماني في تسجيل ثانى أهداف ليفربول بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 73 نقطة.

وخاض مان سيتي 31 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقسمين ما بين 23 انتصارا و 5 تعادلات و3 هزائم على الترتيب.

فيما لعب ليفربول 31 مباراة في مسابقة البريميرليج خلال الموسم الجاري 2021-2022، ما بين 22 انتصارا و 7 تعادلات وخسارتين.