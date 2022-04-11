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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إيلون ماسك ينتقد تويتر ويتنازل عن كرسي الإدارة

صدى البلد

لن يشغل رجل الأعمال والمساهم في تويتر مؤخرًا "إيلون ماسك" مقعدًا في مجلس إدارة تويتر ، بعد أن شارك سلسلة من استطلاعات الرأيالمثيرة للجدل خلال الأيام القليلة الماضية.
 

قام ماسك بإجراء مناقشة حول تولي المنصب الذي عُرض عليه بعد شراء حصة 9.2٪ في تويتر في أوائل الأسبوع الماضي.
 

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خلال الأيام الماضية بدأ في نشر استطلاعات الرأي غير العادية على المنصة، وفي إحدى المنشورات ، سأل عما إذا كان يجب عليه إزالةالحرف "w" من اسم Twitter.  55.8٪ قالوا "نعم" و 44.2٪ قالوا "بالطبع".  لم يكن هناك خيار لقول لا.
 

في استطلاع منفصل ، سأل ماسك عما إذا كان يجب عليه تحويل مقر شركة Twitter إلى ملجأ للمشردين ، قائلاً إنه توصل إلى فكرة "بماأنه لا أحد يظهر على أي حال في الشركة"وذلك كهجوم مستتر على سياسة الشركة الخاصة بالعمل من المنزل.
 

منذ ذلك الحين ، ورد أن ماسك رفض دور عضو مجلس الإدارة، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة Twitter "أغراوال " عن الأخبار ، قائلاً: "لقدأجريت مع مجلس الإدارة العديد من المناقشات حول انضمام ماسك إلى مجلس الإدارة ، ومع ماسك مباشرةً، لقد كنا متحمسين للتعاون والوضوح بشأن المخاطر، كان تعيين ماسك في مجلس الإدارة  ليصبح ساريًا رسميًا في 4/9 ، لكن إيلون شارك في نفس الصباح أنه لنينضم إلى مجلس الإدارة بعد الآن".
 

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وأضاف أغراوال: "أعتقد أن هذا هو الأفضل، لدينا وسوف نقدر دائمًا المدخلات من مساهمينا سواء كانوا أعضاء في مجلس إدارتنا أم لا،وإيلون هو أكبر مساهم لدينا وسنظل منفتحين على مساهمته ".
 

أدت أخبار شراء ماسك لأسهم تويتر في البداية إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركة في البورصة بنحو 25٪ ، وهو أكبر مساهم فردي فيالشركة.

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