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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلاليب رمضان.. ناهد السباعي برفقة عائلتها في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ناهد السباعي صورا جديدة لها في أحدث ظهور رفقة عائلتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهروا بجلابية موحدة بألوان مختلفة، وكتبت: “جلاليب رمضان كل سنة وانتم طيبيبن”. 

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أوف شولدر.. ناهد السباعي في أحدث ظهور بصحبة الأصدقاء

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إطلالة جذابة لـ ناهد السباعي عبر إنستجرام

وعبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة على مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت: سعيدة أن العمل حقق هذا الإقبال الكبير، فنحن من البداية كنا نتوقع النجاح ولكن لم نكن نتخيل أنه سيكون بهذا الشكل، حتى ان بعض الناس كانوا يريدون أن يعرض في موسم رمضان رغم أنه 10 حلقات فقط.

ناهد السباعي أحدث ظهور مسلسل منورة باهلها منورة باهلها

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