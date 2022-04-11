جلاليب رمضان.. ناهد السباعي برفقة عائلتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ناهد السباعي صورا جديدة لها في أحدث ظهور رفقة عائلتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهروا بجلابية موحدة بألوان مختلفة، وكتبت: “جلاليب رمضان كل سنة وانتم طيبيبن”.

وعبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة على مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت: سعيدة أن العمل حقق هذا الإقبال الكبير، فنحن من البداية كنا نتوقع النجاح ولكن لم نكن نتخيل أنه سيكون بهذا الشكل، حتى ان بعض الناس كانوا يريدون أن يعرض في موسم رمضان رغم أنه 10 حلقات فقط.