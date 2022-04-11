تقارير: ليفاندوفسكي يقرر الرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال لـ برشلونة

اقترب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، من الانتقال لبرشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما أكدت تقارير إعلامية.

وأكدت تقارير إعلامية بولندية، أن ليفاندوفسكي قرر الرحيل عن فريقه بايرن ميونخ، لمماطلة النادي وتباطئهم في فتح المفاوضات لتجديد عقده.

وذكرت التقارير بأن ليفاندوفسكي اختار وجهته المقبلة وهي برشلونة الإسباني، حيث سيوقع عقدًا مع الفريق الكتالوني لمدة 3 سنوات، حيث يرغب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في ضمه.

وكان ليفاندوفسكي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، في حفل جوائز “ ذا بيست”.

يُذكر أن عقد ليفاندوفسكي ينتهي مع بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم المقبل.