ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل خطيرة عن الإرهابي عبد المجيد الشاذلي

قال الدكتور ثروت الخرباوي الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن الفيديو المسرب في الحلقة العاشرة من مسلسل الأختيار 3 يوضح أن هناك صراع أجنحة داخل الإخوان في ذلك الوقت، مضيفا أن حديث الشاطر عن الارهابي عبد المجيد الشاذلي هو صراع أجنحة داخل الجماعة.



وأضاف ثروت الخرباوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الشاذلي عنصر خطير داخل الإخوان، وكانت له عدة كتب تدرس داخل التنظيم، وكان بارعا في تصنيع المتفجرات، وخيرت الشاطر كان يشعر بالقلق منه.



وتابع الدكتور ثروت الخرباوي الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن الارهابي الشاذلي أسس جماعة سلفية جهادية في الاسكندرية عقب خروجه من السجن، وعلاقته قوية بأيمن الظواهري.

