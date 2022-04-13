أكلات مصرية.. طريقة عمل الفتة باللحم

تعتبر طريقة عمل الفتة المصرية من الأكلات الشهيرة على الموائد المصرية في المناسبات المختلفة خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وتقدم باللحم بأنواع المختلفة على رأسها اللحم الضأن.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الفتة المصرية، وهي أحد أشهر الأكلات المصرية، والتي أمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة، وهي وصفة تكفي لأكثر من 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل الفتة المصرية

طريقة عمل الفتة المصرية



مقادير طريقة عمل الفتة المصرية :

1 كيلو لحم مقطع مكعبات

½ كيلو طماطم مفرومة

1 بصل مكعبات

2 بصل مفروم

3 فص ثوم مقطع انصاف

6 فص ثوم مهروس

8 كوب ماء

2 كوب أرز أبيض مصرى

3 رغيف بلدي مقطع مكعبات

2 ورق غار

5 حبهان

3 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت

½ ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



طريقة عمل الفتة المصرية :

- يتم تسخين الفرن وضعي فيه الخبز، وفي وعاء على النار الماء والملح وورق الغار والحبهان والبصل المقطع والثوم المقطع ونقلب ثم نتركه ليغلي.

- يضاف اللحم ونتركه على نار هادئة حتى ينضج اللحم، ويمكن وضع اللحم في الفرن حتى تتحمر.

- في وعاء على النار توضع ملعقة كبيرة زبدة، ثم القليل من الأرز حتى يتحمر، ثم يضاف الأرز و4 كوب ماء مع رشة ملح.

- نترك الأرز حتى ينضج، وفي وعاء على النار يوضع الزبدة والثوم المهروس والبصل المفروم ونقلبه.

- توضع باقي المكونات حتى يثقل المزيج، و نقطع الخبز مكعبات ونضعه في طبق التقديم.

نضع نصف كمية مرقة اللحم، ثم الأرز، والصلصة، وكمية صغيرة من المرق، ثم نضع اللحم على الوجه، ثم تقدم الفتة المصرية .