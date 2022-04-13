عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات مصرية.. طريقة عمل الفتة باللحم

طريقة عمل الفتة المصرية
طريقة عمل الفتة المصرية

تعتبر طريقة عمل الفتة المصرية من الأكلات الشهيرة على الموائد المصرية في المناسبات المختلفة خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وتقدم باللحم بأنواع المختلفة على رأسها اللحم الضأن.

 

طريقة عمل الفتة المصرى مع مها أحمد.. فيديو

قبل رمضان.. وصفات اقتصادية من كبد الدجاج

 

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الفتة المصرية، وهي أحد أشهر الأكلات المصرية، والتي أمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة، وهي وصفة تكفي لأكثر من 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
 

طريقة عمل الفتة المصرية

 

طريقة عمل الفتة المصرية


مقادير طريقة عمل الفتة المصرية :
1 كيلو لحم مقطع مكعبات
½ كيلو طماطم مفرومة
1 بصل مكعبات
2 بصل مفروم
3 فص ثوم مقطع انصاف
6 فص ثوم مهروس
8 كوب ماء
2 كوب أرز أبيض مصرى
3 رغيف بلدي مقطع مكعبات
2 ورق غار
5 حبهان
3 ملعقة كبيرة زبدة
3 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ملعقة كبيرة زيت
½ ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة


طريقة عمل الفتة المصرية :
- يتم تسخين الفرن وضعي فيه الخبز، وفي وعاء على النار الماء والملح وورق الغار والحبهان والبصل المقطع والثوم المقطع ونقلب ثم نتركه ليغلي.
- يضاف اللحم ونتركه على نار هادئة حتى ينضج اللحم، ويمكن وضع اللحم في الفرن حتى تتحمر.
- في وعاء على النار توضع ملعقة كبيرة زبدة، ثم القليل من الأرز حتى يتحمر، ثم يضاف الأرز و4 كوب ماء مع رشة ملح.
- نترك الأرز حتى ينضج، وفي وعاء على النار يوضع الزبدة والثوم المهروس والبصل المفروم ونقلبه.
- توضع  باقي المكونات حتى يثقل المزيج، و نقطع الخبز مكعبات ونضعه في طبق التقديم.
نضع نصف كمية مرقة اللحم، ثم الأرز، والصلصة، وكمية صغيرة من المرق، ثم نضع اللحم على الوجه، ثم تقدم الفتة المصرية .

الفتة الفتة المصرية طريقة عمل الفتة المصرية الشيف سنان بطرس الاكلات المصرية Food Gorceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

موضوعات متعلقة

أكلات الشام .. طريقة عمل القطايف السورى

جددي سفرتك في رمضان.. وصفة المكرونة بالكبدة بالخطوات

طعم أصيل ولذيذ.. عمل الفتة المصري بطريقة جدتي

وصفات الشام .. طريقة عمل الفتة بالزبادي

ترشيحاتنا

الصحة تطلق 10 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا بالمحافظات

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

الخارجية: نواسي حكومة وشعب الفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

محمد صلاح: عدم التأهل لكأس العالم إحباط كبير ولم أتحدث مع ماني

مصر تعزي الفلبين في ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية

تكليفات رئاسية بتبكير صرف المعاشات لـ10.7 مليون مواطن بمناسبة عيدي الفطر والقيامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب عينات إندومي من الأسواق

فيديو

ماذا قال ضياء السيد عن كيروش ومحمد صلاح والفيديوهات المسربة "فيديوجراف"

تفاصيل تداول الصحف الكورية لـ مسلسل الكبير أوي 6 .. فيديو جراف

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ