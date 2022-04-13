راجعين يا هوى 11.. بليغ أبو الهنا يصل لحقيقة مقتل أشقائه

شهدت الحلقة 11 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة .

حيث عرضت أحداث الحلقة الـ ١١ من مسلسل "راجعين يا هوى" مطاردة "بليغ ابو الهنا " خالد النبوى و "طارق ابو الهنا " نور النبوى لسائق سيارة أشقائه .

وأخبر"بليغ ابو الهنا " خالد النبوى السائق إنه لا يريد إذائه ولكنه يريد أن يصل الى الحقيقة.

وكشف السائق "بلال" تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين الشقيقين أمين وفطين قبل وفاتهما حيث تشاجرا بسبب خلافات في العمل ولكن في النهاية قررا الذهاب إلى عمهما جابر أبو الهنا "أحمد بدير"وفي الطريق إليه وقعت الحادثة و حاول السائق أن يوقف السيارة تفاجأ أن الفرامل مقطوعة.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى



تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

وخلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شمل العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.



أبطال مسلسل راجعين يا هوى



راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.